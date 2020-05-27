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اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678

الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678
سبق

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:18 PM

اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678

الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

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