اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.
سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.اليابان فيروس كورونا الجديد
سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.
سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.