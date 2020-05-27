وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-27 سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:18 PM

اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678 الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة





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سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.