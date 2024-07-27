تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء": حددنا سبب مشكلة "نخال" وتم الوقوف عليها

أكدت أنه تم إعادة الخدمة للمشتركين والوضع حالياً مستقر

تفاعلت شركة الكهرباء مع مناشدات أهالي مركز نخال والذي نشرته "سبق" قبل عدة ساعات بعنوان (#نخال_الباحة_بلا_كهرباء.. قطع متكرر أضرّ المرضى ورفع لهيب الفاتورة).

وقالت شركة الكهرباء في ردها على "سبق": نشكر لكم متابعتكم لانقطاعات الخدمة الكهربائية بمركز نخال ونود إطلاعكم على موقف معالجة الانقطاعات بناء على ما وصل للشركة السعودية للكهرباء من بلاغات متعددة على ارتفاع عدد الانقطاعات اللحظية أمس الخميس واليوم الجمعة 22 و23 ذو القعدة 1440 هـ على مركز نخال وبمتابعة محافظ القرى خالد العبيلان فقد قامت فرق الفحص الفني بتفتيش المغذي الخاص بالمنطقة، وتم تحديد موقع سبب المشكلة وعزل المعدة المحتمل أنها سببت العطل.

وأضافت أنه تم إعادة الخدمة للمشتركين والوضع حالياً مستقر وجار المتابعة واستكمال أعمال الفحص للتأكد من خلو الشبكة من أي مسببات محتملة لتكرار المشكلة، علماً بأن الشركة تعمل على التشغيل التدريجي حالياً لمحطة تحويل الأطاولة الجديدة والتي ستسهم في استقرار كامل النظام الكهربائي بشمال الباحة".