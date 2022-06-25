"جسور إلى سيؤول".. إبحار ينقل المملكة إلى كوريا.. "50 ألف صورة" وأكثر

حدث فريد يقام في آسيا لأول مرة ويستمر لـ3 يوليو.. "مواهب وخبرات وتجارب"

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ضمن مبادرة "جسور"، في الفترة من 21- 30 شوال 1440هـ، الموافق (24 يونيو- 3 يوليو 2019م)، معرض "جسور إلى سيؤول" بمركز المؤتمرات في فندق جراند هيلتون بالعاصمة الكورية سيؤول؛ حيث يهدف المعرض إلى إظهار الصورة المشرقة للمملكة، وإبراز المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والمعرفية والإبداعية من خلال عرض أعمالهم وتجاربهم والاستفادة من خبرات الآخرين، وتسعى مبادرة "جسور" إلى بناء علاقات وطيدة من النواحي الثقافية والاجتماعية؛ إذ يعمل إثراء على دعم التواصل الثقافي والحضاري بين المملكة والعالم.

وأوضح مدير المركز علي المطيري، قائلًا: "نسعى في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ومن خلال مبادرة "جسور"، إلى نشر ثقافة المعرفة ورعاية الإبداع وتسليط الضوء على المواهب السعودية في المحافل العالمية؛ حيث نهدف من خلال معرض "جسور إلى سيؤول" إلى تحقيق أثر مستدام وملموس يعكس صورة المملكة المشرقة"؛ مضيفًا: "هذا الحدث الثقافي، الذي يقام لأول مرة في آسيا، يعزز الحوار بين الثقافات، وتوفير الفرص للجمهور بشكل أوسع للانخراط والتنوع في الفن والثقافة السعودية".

ما بين الثقافة والفن

ويسلط المعرض الضوء على نواح مختلفة من الثقافة السعودية والتنوع المجتمعي؛ حيث يتضمن جناح "روح المملكة" 3 أقسام ما بين الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الفنية، والتي شملت "مكة والمدينة" و"الأرض والطبيعة" و"الثقافة والناس"، ويقدم "نكهات المملكة" الورد الطائفي ومنتجاته، بالإضافة إلى العروض التراثية والحرفية، كالحنا والمأكولات الشعبية السعودية، كما يشارك الفنان التشكيلي عبدالرحمن النغيمشي من خلال معرض فن "الكاليجرافيتي" باستخدام الخط العربي مصحوبًا بعزف فريد مزيج من الربابة الشعبية وآلة العود الكورية "heejeun"؛ حيث تنقل هذه الأعمال تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية والاجتماعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

كما تعرض الفعالية 3 أفلام، وهي: فيلم "جود" الذي يعد أول فيلم روائي من إنتاج "إثراء"؛ حيث يروي حكايات الإنسان وأرضه في مادة بصرية مستلهمة من بناء القصيدة الجاهلية؛ مستعرضًا التنوع الطبيعي والتراثي للمملكة، وما شهدته من تطور مدني، بعد اكتشاف النفط في المنطقة، والتغيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك.. ويصحب الفيلم الوثائقي "الكهف" الزوارَ إلى عالم الأحياء في رحلة استكشافية لإجراء أبحاث علمية جديدة من أجل "دراسة الميكروبات في الكهوف"، وفيلم "خمسون ألف صورة" للمخرج عبدالجليل الناصر.

بناء الجسور

وتأتي مبادرة "جسور"، التي تقام لأول مرة في آسيا، ضمن جهود المملكة لترسيخ علاقاتها ومكانتها الاستراتيجية عالميًّا؛ حيث تتيح هذه المعارض الفرصة للموهوبين بعرض أعمالهم في عدد من أبرز المؤسسات الفنية والمتاحف والمعاهد العالمية العريقة، لتسليط الضوء على إبداعاتهم وبناء روابط بين هؤلاء الموهوبين وكل الشعوب حول العالم.