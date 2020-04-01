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شاهد.. أمانة الطائف تواصل حملة تطهير وتعقيم شوارع وأحياء المحافظة

"سبق" وثقت قيام المعدات والآليات بالرش أثناء فترة منع التجول

رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، مواصلة أمانة الطائف حملة تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (COVID 19) المستجد.

وتفصيلاً، باشرت الفرق رش الشوارع بمواد تعقيم وتطهير أثناء فترة منع التجول ضد وباء كورونا، بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا (COVID 19).

ووثقت "سبق" قيام المعدات والآليات التابعة لأمانة الطائف بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بحي الحلقة الشرقية وشارع حسان بن ثابت والبخارية والعديد من الشوارع والميادين والمرافق العامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة منذ الأيام الماضية والتي تشمل جميع أحياء وشوارع المحافظة.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة الطائف تواصل حملة تطهير وتعقيم شوارع وأحياء المحافظة
سبق

رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، مواصلة أمانة الطائف حملة تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (COVID 19) المستجد.

وتفصيلاً، باشرت الفرق رش الشوارع بمواد تعقيم وتطهير أثناء فترة منع التجول ضد وباء كورونا، بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا (COVID 19).

ووثقت "سبق" قيام المعدات والآليات التابعة لأمانة الطائف بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بحي الحلقة الشرقية وشارع حسان بن ثابت والبخارية والعديد من الشوارع والميادين والمرافق العامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة منذ الأيام الماضية والتي تشمل جميع أحياء وشوارع المحافظة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:06 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:02 AM

شاهد.. أمانة الطائف تواصل حملة تطهير وتعقيم شوارع وأحياء المحافظة

"سبق" وثقت قيام المعدات والآليات بالرش أثناء فترة منع التجول

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
2,709

رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، مواصلة أمانة الطائف حملة تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (COVID 19) المستجد.

وتفصيلاً، باشرت الفرق رش الشوارع بمواد تعقيم وتطهير أثناء فترة منع التجول ضد وباء كورونا، بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس كورونا (COVID 19).

ووثقت "سبق" قيام المعدات والآليات التابعة لأمانة الطائف بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بحي الحلقة الشرقية وشارع حسان بن ثابت والبخارية والعديد من الشوارع والميادين والمرافق العامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة منذ الأيام الماضية والتي تشمل جميع أحياء وشوارع المحافظة.

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