النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكة

التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.

كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكة
سبق

التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.

كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
07:21 PM

"زيدان" يلتقي السفير الأرجنتيني .. لمناقشة تطوير لعبة البولو في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
556

التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، بمارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيًا على اعتبار أن الأرجنتين هي الموطن الروحي للعبة.

كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلاً، وكان "زيدان " قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة