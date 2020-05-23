عبر اتصال هاتفي.. القيادة تتلقى التهنئة بالعيد من الرئيس الموريتاني

سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن بالمزيد من النماء والخيرات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس الموريتاني على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره له على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.