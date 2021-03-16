النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بريطاني": السعودية تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا

نوه بتلقيه اللقاح خلال 3 دقائق عبر مقطع فيديو متداول بنطاق واسع

قدم المقيم البريطاني عبدالرحمن الشكر لقيادة المملكة على الجهود الرائعة والمتميزة التي قدمتها في جائحة كورونا، مؤكداً أن السعودية تميزت على كبريات الدول في العالم في عنايتها ورعايتها لكل المقيمين على أرضها دون تمييز.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قدم فيه الشكر ونوه بحجم الجهود الكبيرة المقدمة والتي بفضلها ذكر أنه حصل على التطعيم بلقاح كورونا، في ظرف 3 دقائق فقط.

وأضاف "البريطانى": بينما عدد من أقاربي في بعض دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يجدون معاناة في الحصول على اللقاح، تقوم السعودية بتسهيلات كبيرة وبالمجان.

وحظي المقطع الفيديو بتداول واسع في منصات التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لكل المقيمين على أرضها دون تمييز وبالمجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بريطاني": السعودية تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا
سبق

قدم المقيم البريطاني عبدالرحمن الشكر لقيادة المملكة على الجهود الرائعة والمتميزة التي قدمتها في جائحة كورونا، مؤكداً أن السعودية تميزت على كبريات الدول في العالم في عنايتها ورعايتها لكل المقيمين على أرضها دون تمييز.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قدم فيه الشكر ونوه بحجم الجهود الكبيرة المقدمة والتي بفضلها ذكر أنه حصل على التطعيم بلقاح كورونا، في ظرف 3 دقائق فقط.

وأضاف "البريطانى": بينما عدد من أقاربي في بعض دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يجدون معاناة في الحصول على اللقاح، تقوم السعودية بتسهيلات كبيرة وبالمجان.

وحظي المقطع الفيديو بتداول واسع في منصات التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لكل المقيمين على أرضها دون تمييز وبالمجان.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:56 PM

"بريطاني": السعودية تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا

نوه بتلقيه اللقاح خلال 3 دقائق عبر مقطع فيديو متداول بنطاق واسع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
962

قدم المقيم البريطاني عبدالرحمن الشكر لقيادة المملكة على الجهود الرائعة والمتميزة التي قدمتها في جائحة كورونا، مؤكداً أن السعودية تميزت على كبريات الدول في العالم في عنايتها ورعايتها لكل المقيمين على أرضها دون تمييز.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قدم فيه الشكر ونوه بحجم الجهود الكبيرة المقدمة والتي بفضلها ذكر أنه حصل على التطعيم بلقاح كورونا، في ظرف 3 دقائق فقط.

وأضاف "البريطانى": بينما عدد من أقاربي في بعض دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يجدون معاناة في الحصول على اللقاح، تقوم السعودية بتسهيلات كبيرة وبالمجان.

وحظي المقطع الفيديو بتداول واسع في منصات التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لكل المقيمين على أرضها دون تمييز وبالمجان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة