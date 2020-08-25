توجيه من "خالد الفيصل" بإزالة المواقع الصناعية المخالفة بمحافظات مكة

لجان من الجهات المعنية تتولى التحديد وتباشر وترفع تقريراً عن النتائج الميدانية

وجّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظراً لما تشكّله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.

ووجّه "الفيصل"، بتشكيل لجان في محافظات المنطقة كافة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.

و‏تتكوّن اللجان المشكّلة في محافظات المنطقة كافة، من: الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات.

وأكد ‏أمير منطقة مكة المكرّمة ‎الأمير خالد الفيصل، ضرورة تضافر جهود الجهات وسرعة البدء بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء، كما شدّد على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.