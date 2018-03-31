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الهلال: تدريب على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني.. والدوليون في إجازة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في "كلاسيكو" منتظر دوريًّا.

ميدانيًّا، أجرى الهلال تدريباته اليوم الأربعاء على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني، شملا البدني واللياقي بالكرة.

كما تركزت الحصة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ فرض المدرب مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جانبه، منح مدرب الفريق، البرازيلي "ميكالي"، لاعبي الفريق الدوليين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب أمام فلسطين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: تدريب على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني.. والدوليون في إجازة
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في "كلاسيكو" منتظر دوريًّا.

ميدانيًّا، أجرى الهلال تدريباته اليوم الأربعاء على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني، شملا البدني واللياقي بالكرة.

كما تركزت الحصة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ فرض المدرب مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جانبه، منح مدرب الفريق، البرازيلي "ميكالي"، لاعبي الفريق الدوليين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب أمام فلسطين.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:39 PM

الهلال: تدريب على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني.. والدوليون في إجازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في "كلاسيكو" منتظر دوريًّا.

ميدانيًّا، أجرى الهلال تدريباته اليوم الأربعاء على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني، شملا البدني واللياقي بالكرة.

كما تركزت الحصة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ فرض المدرب مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جانبه، منح مدرب الفريق، البرازيلي "ميكالي"، لاعبي الفريق الدوليين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب أمام فلسطين.

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