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أمير جازان يبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية لمحافظات القطاع الجبلي

ناقش سبل إنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كل العقبات لضمان التنفيذ الأمثل

اجتمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة مع أعضاء مجلس إدارة هيئة الخدمات التنموية والتطويرية بجميع مناطق ومحافظات المملكة ومنها محافظات القطاع الجبلي.

وتفصيلاً، أكد أمير جازان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء وتوفير احتياجات المواطن والمقيم.

وبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي في المجالات الصحية والتعليمية والبلدية والطرق والمياه والزراعة والسياحة، وفق الآليات التي أعدتها الهيئة للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها.

وناقش السبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كل العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة.

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أمير جازان يبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية لمحافظات القطاع الجبلي
سبق

اجتمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة مع أعضاء مجلس إدارة هيئة الخدمات التنموية والتطويرية بجميع مناطق ومحافظات المملكة ومنها محافظات القطاع الجبلي.

وتفصيلاً، أكد أمير جازان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء وتوفير احتياجات المواطن والمقيم.

وبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي في المجالات الصحية والتعليمية والبلدية والطرق والمياه والزراعة والسياحة، وفق الآليات التي أعدتها الهيئة للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها.

وناقش السبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كل العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:25 PM

أمير جازان يبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية لمحافظات القطاع الجبلي

ناقش سبل إنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كل العقبات لضمان التنفيذ الأمثل

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فهد كاملي - جازان
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اجتمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة مع أعضاء مجلس إدارة هيئة الخدمات التنموية والتطويرية بجميع مناطق ومحافظات المملكة ومنها محافظات القطاع الجبلي.

وتفصيلاً، أكد أمير جازان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء وتوفير احتياجات المواطن والمقيم.

وبحث الاحتياجات التنموية والخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي في المجالات الصحية والتعليمية والبلدية والطرق والمياه والزراعة والسياحة، وفق الآليات التي أعدتها الهيئة للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها.

وناقش السبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة وتجاوز كل العقبات والعوائق لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة.

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