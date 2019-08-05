"الأخضر" ومستشارك ومليون شريحة .. هنا 13 خدمة متطورة لراحة الحجاج

منها "مبادرة مكة" لتسهيل إجراءات الدخول عبر مسارات مخصّصة بالمطارات

مع قدوم موسم الحج، تتسابق الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، حيث تتفاوت تلك الخدمات في تعددها وتنوعها، لتناسب كل فئة من الفئات، وتنسجم مع ثقافاتها المختلفة، وتسعى الجهات من خلال تلك الخدمات إلى تحسين تجربة الحجاج الغذائية والبيئية والأمنية، وجوانب أخرى يتضمنها موسم الحج.

وتتعدد وتتنوّع هذه الخدمات المتطورة والمقدمة للحجاج هذا الموسم ووفق موقع التواصل الحكومي؛ حيث كان أبرز تلك الخدمات ما جاء على النحو التالي:

1- مشروع الحج الأخضر: خدمة مقدمة من معهد خادم الحرمين الشريفين، وتهدف إلى التقليل من التأثيرات البيئية في إسكان الحجاج بمشعر مِنى، وتطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة، والحفاظ على سلامة الحجاج ومقدمي الخدمة.

2- تسع لغات لتوعية الحجاج غذائياً وصحياً: هي خدمة تقدمها الهيئة العامة للغذاء والدواء تهدف إلى تقديم طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بتسع لغات.

3- مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن: مبادرة أطلقتها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرّمة، وتهدف إلى التسهيل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام.

4- إدارة المصاحف بالمسجد الحرام توزّع المصاحف على الحجاج والزوّار: تقوم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب, بتوزيع المصاحف والكتب الثقافية والتعليمية على الحجاج والزوّار.

5- مبادرة طريق مكة.. لتيسير رحلة الحج: هي إحدى المبادرات التي يجرى تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة عبر مسارات مخصّصة في المطارات.

6- حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا: هي حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه وتعزيز نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.

7- جناح الغذاء والدواء التوعوي بصالة الحجاج بالمدينة المنوّرة: تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء هذا الجناح بهدف تقديم النصائح اللازمة لرفع مستوى وعي الحاج، في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، باستخدام تقنيات حديثة.

8- خدمة الحجاج بالمدينة المنوّرة ضمن أعمال المعسكر الكشفي: تحت إشراف جمعية الكشافة العربية السعودية يُقام هذا المعسكر بهدف خدمة ضيوف الرحمن من زوّار المسجد النبوي على فترتين صباحية ومسائية.

9- 500 كاميرا رقمية وإلكترونية في غرفة العمليات المشتركة للأضاحي والهدي في حج هذا العام: يقام هذا المشروع من قِبل فريق مختص وعدد من الجهات الحكومية، ويهدف إلى رصد أيّ ملاحظات على شعيرة الأضاحي وتلافيها بأسرع وقت مع المشرفين بالميدان، كما يقدم خدمة أداء نسك الأضحية والصدقة نيابة عنهم لمَن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.

10- 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع لموسم الحج من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف: تقيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف هذه المراكز بهدف تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتتمثل في إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة.

11- استقبال ضيوف الرحمن بمطبوعات إرشادية وبلغات عالمية من الشؤون الإسلامية: تم توزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بهدف توعية الحجاج، وتم توزيع كتب المناسك وبعض الكتب الإرشادية على الحجاج بمختلف اللغات العالمية، إلى جانب مشاركة الدعاة في الإجابة عن استفسارات الحجاج.

12- 180 سيارة إسعاف لخدمة الحجاج: تحت إشراف وزارة الصحة يقام أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة بهدف نقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة.

13- برنامج "مستشارك الصحي في الحج" من وزارة الصحة: تحت إشراف وزارة الصحة يقام البرنامج التوعوي السنوي "مستشارك الصحي في الحج"، حيث يستضيف البرنامج نخبة من الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الطبية وبشكل يومي لمدة أسبوع، وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة عن استفسارات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.