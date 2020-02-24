‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.

‏وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).

أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

"الصحة": لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية عبدالله البرقاوي سبق 2020-02-24 أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة. ‏وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719). ‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 10:04 PM

اخر تعديل 24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 11:30 PM

"الصحة": لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية





A A A





25 مشاركة

أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.