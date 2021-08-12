"إتمام" يوقّع مذكرتيْ تفاهم لتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين

امتدادًا لجهود المركز في تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع

أعلن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، عن توقيعه مذكرتيْ تفاهم مع بنك الرياض وشركة "بيان" للمعلومات الائتمانية؛ بهدف تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة "إتمام"، امتدادًا لجهود المركز في تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي؛ وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

ووقّع الاتفاقية من جانب مركز "إتمام" مدير عام مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، ومن جانب بنك الرياض الرئيس الأول لمصرفية الشركات محمد بن عبدالعزيز أبو النجا، ومن جانب شركة بيان للمعلومات الائتمانية مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس محمد بن فيصل بامقدم، ضمن جهود المركز لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم مع بنك الرياض إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة، وتوفير بيانات مشروعات البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء البنك.

وتعمل مذكرة التفاهم مع شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، على تعزيز مجال الاستشارات والتحليلات المالية لقطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع التطوير العقاري.

وأوضح مدير عام مركز "إتمام" المهندس القحطاني، أن توقيع المذكرتين يأتي استمرارًا لجهود المركز لتحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيدًا على دور "إتمام" في تيسير إنشاء المشروعات العقارية بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري من داخل وخارج المملكة، لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية، وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم.

وأشار إلى أن المذكرتين ستسهمان في رفع كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية، وتسهيل تقديم "إتمام" للخدمات للمطورين العقاريين عبر منصته الإلكترونية، وإضافة خدمات إلكترونية واستشارية مشتركة مع بنك الرياض وشركة بيان للمعلومات الائتمانية بما يخدم قطاع التطوير العقاري ويسهم في تطوير أعمال الجانبين من خلال توفير خدمات تبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الجانبين.