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"كورونا" يعلق رحلات "طيران الإمارات" القادمة من باكستان مؤقتاً

القرار دخل حيز التنفيذ اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها القادمة من باكستان، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.

وأوضحت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا، أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم.

من جانبها، نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة، قولها: "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة، وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".

وبينت المتحدثة أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.

شركة طيران الإمارات باكستان

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"كورونا" يعلق رحلات "طيران الإمارات" القادمة من باكستان مؤقتاً
سبق

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها القادمة من باكستان، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.

وأوضحت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا، أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم.

من جانبها، نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة، قولها: "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة، وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".

وبينت المتحدثة أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:48 PM

"كورونا" يعلق رحلات "طيران الإمارات" القادمة من باكستان مؤقتاً

القرار دخل حيز التنفيذ اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها القادمة من باكستان، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.

وأوضحت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا، أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم.

من جانبها، نقلت "رويترز" عن متحدثة باسم الشركة، قولها: "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة، وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".

وبينت المتحدثة أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.

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