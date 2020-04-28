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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات البلاد ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة

سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و387 فحصاً طبياً أسفرت عن تأكيد 157 ألفاً و149 إصابة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و387 فحصاً طبياً أسفرت عن تأكيد 157 ألفاً و149 إصابة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
09:15 PM

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات البلاد ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و387 فحصاً طبياً أسفرت عن تأكيد 157 ألفاً و149 إصابة.

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