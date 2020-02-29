ماذا تفعل في حال ظهرت عليك أعراض "كورونا"؟ "الصحة" تجيب

خلال 14 يومًا من العودة من دولة مصابة

هل عدت مؤخرًا من إحدى الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بـ"كورونا"؟.. هل ظهرت عليك أعراض المرض خلال 14 يومًا من عودتك (لا قدر الله)؟.. لا تهلع، واتبع إرشادات وزارة الصحة.

ونشر حساب وزارة الصحة على "تويتر" "إنفوجرافيك"، يوضح الإجراءات التي يجب أن يتبعها المريض في حال ظهرت عليه أعراض مرض "كورونا"، وهي ضيق التنفس، وألم في الحلق، وارتفاع في درجة الحرارة.. وذلك في حال كان قادمًا من إحدى الدول التي ظهر فيها الفيروس، وسجلت إصابات.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أنه يجب على من تظهر عليه الأعراض أعلاه الاتصال فورًا بـ937، والإبلاغ بحالته، وأن يلزم منزله، ولا يغادره، مع لبس الكمامة حتى لا ينقل الفيروس إلى المخالطين له.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا قد أكدت أنه لم يتم -ولله الحمد- تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في السعودية حتى الآن.

وأهابت بالجميع للتواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس.





وبحسب آخر التطورات فقد سجل مرض كورونا أكثر من 80 ألف إصابة، وحصد أرواح نحو 2800 شخص في 50 دولة حتى الآن.