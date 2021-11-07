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مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي"

قال يتم استنشاقه كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين

قال الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، إن استنشاق زيت اليوكالبتوس على قطعة (شاش طبي) مبللة بماء ساخن يساعد - بإذن الله - في حالات الالتهاب الشعبي.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن طريقة استخدامه تتم بأخذ قطرات من الزيت ووضعه على قطعة شاش مبللة بماء ساخن ووضع الشاش المحمل بالزيت قرب الأنف واستنشاقه لمدة 3 - 4 دقائق وذلك كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين أثناء الاستنشاق.

وأضاف أن هناك وصفة أخرى من الأعشاب لهذا الغرض أيضاً تتمثل في أخذ ملء ملعقة صغيرة من مجروش أوراق الزعتر البري ووضعه على ملء كوب ماء مغلي وتركه ينقع لمدة عشر دقائق ثم تصفيته وإضافة ملعقة عسل ثم شربه بمعدل 3 مرات في اليوم والاستمرار حتى الشفاء بإذن الله.

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مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي"
سبق

قال الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، إن استنشاق زيت اليوكالبتوس على قطعة (شاش طبي) مبللة بماء ساخن يساعد - بإذن الله - في حالات الالتهاب الشعبي.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن طريقة استخدامه تتم بأخذ قطرات من الزيت ووضعه على قطعة شاش مبللة بماء ساخن ووضع الشاش المحمل بالزيت قرب الأنف واستنشاقه لمدة 3 - 4 دقائق وذلك كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين أثناء الاستنشاق.

وأضاف أن هناك وصفة أخرى من الأعشاب لهذا الغرض أيضاً تتمثل في أخذ ملء ملعقة صغيرة من مجروش أوراق الزعتر البري ووضعه على ملء كوب ماء مغلي وتركه ينقع لمدة عشر دقائق ثم تصفيته وإضافة ملعقة عسل ثم شربه بمعدل 3 مرات في اليوم والاستمرار حتى الشفاء بإذن الله.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:56 PM

مختص عقاقير: استنشاق زيت اليوكالبتوس يعالج "الالتهاب الشعبي"

قال يتم استنشاقه كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,263

قال الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير الطبية، إن استنشاق زيت اليوكالبتوس على قطعة (شاش طبي) مبللة بماء ساخن يساعد - بإذن الله - في حالات الالتهاب الشعبي.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن طريقة استخدامه تتم بأخذ قطرات من الزيت ووضعه على قطعة شاش مبللة بماء ساخن ووضع الشاش المحمل بالزيت قرب الأنف واستنشاقه لمدة 3 - 4 دقائق وذلك كل 3 ساعات مع الحرص على إغماض العينين أثناء الاستنشاق.

وأضاف أن هناك وصفة أخرى من الأعشاب لهذا الغرض أيضاً تتمثل في أخذ ملء ملعقة صغيرة من مجروش أوراق الزعتر البري ووضعه على ملء كوب ماء مغلي وتركه ينقع لمدة عشر دقائق ثم تصفيته وإضافة ملعقة عسل ثم شربه بمعدل 3 مرات في اليوم والاستمرار حتى الشفاء بإذن الله.

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