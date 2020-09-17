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الإمارات تلزم القادمين إليها بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم لعزل "كورونا"

المسافرون من دول عالية الخطورة يحجر عليهم في منشأة حكومية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم (الخميس)، أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي، وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يومًا كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، أن القادمين إلى مطار أبو ظبي سيزودون بسوار معصم معتمد طبيًّا طوال مدة العزل الذاتي في المنزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن القادمين من دولة تعتبرها سلطات الإمارات عالية الخطورة قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

ولا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.

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الإمارات تلزم القادمين إليها بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم لعزل "كورونا"
سبق

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم (الخميس)، أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي، وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يومًا كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، أن القادمين إلى مطار أبو ظبي سيزودون بسوار معصم معتمد طبيًّا طوال مدة العزل الذاتي في المنزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن القادمين من دولة تعتبرها سلطات الإمارات عالية الخطورة قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

ولا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:07 PM

الإمارات تلزم القادمين إليها بارتداء جهاز تتبع أثناء خضوعهم لعزل "كورونا"

المسافرون من دول عالية الخطورة يحجر عليهم في منشأة حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم (الخميس)، أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي، وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يومًا كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة، أن القادمين إلى مطار أبو ظبي سيزودون بسوار معصم معتمد طبيًّا طوال مدة العزل الذاتي في المنزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن القادمين من دولة تعتبرها سلطات الإمارات عالية الخطورة قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

ولا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.

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