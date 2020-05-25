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محافظ العارضة: العمل جارٍ مع "هيئة الرياضة" لإنشاء نادٍ.. تحقيقًا لحلم شبابنا

قال : نبني على شبابها الكثير من الآمال.. كرّم أبناء الشهداء و"سبق"

أكد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق"، أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال تشريفه مساء أمس حفل نهائي البطولة الرمضانية للمحافظة بالجوة.

وقال "بن منيخر" إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي ‫"الأمجاد" في محافظة صبيا بـ 60 مليونًا.

وتابع: "ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله".

وأضاف في تصريحه لـ"سبق": "نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئه المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة".

وفي نهاية الحفل كرم "بن منيخر" الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ممثلين برئيس التنمية الاجتماعية أحمد العبدلي، ومدير رابطة الأحياء أحمد المعيدي، ورئيس البلدية جبران التليدي، ورئيس اللجنة المنظمة النقيب أحمد محمد فهام خبراني، وأبناء الشهداء، وصحيفة "سبق".

وقدم مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة أحمد معيدي شكره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر على رعايته الكريمة وتشريفه للمباراة الختامية لبطولة المحافظة الرمضانية، مبينًا أن ذلك يؤكد الاهتمام بالرياضة والرياضيين بالمحافظة، كما كرمت رابطة الأحياء صحيفة "سبق" نظير جهودها في المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ العارضة: العمل جارٍ مع "هيئة الرياضة" لإنشاء نادٍ.. تحقيقًا لحلم شبابنا
سبق

أكد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق"، أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال تشريفه مساء أمس حفل نهائي البطولة الرمضانية للمحافظة بالجوة.

وقال "بن منيخر" إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي ‫"الأمجاد" في محافظة صبيا بـ 60 مليونًا.

وتابع: "ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله".

وأضاف في تصريحه لـ"سبق": "نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئه المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة".

وفي نهاية الحفل كرم "بن منيخر" الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ممثلين برئيس التنمية الاجتماعية أحمد العبدلي، ومدير رابطة الأحياء أحمد المعيدي، ورئيس البلدية جبران التليدي، ورئيس اللجنة المنظمة النقيب أحمد محمد فهام خبراني، وأبناء الشهداء، وصحيفة "سبق".

وقدم مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة أحمد معيدي شكره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر على رعايته الكريمة وتشريفه للمباراة الختامية لبطولة المحافظة الرمضانية، مبينًا أن ذلك يؤكد الاهتمام بالرياضة والرياضيين بالمحافظة، كما كرمت رابطة الأحياء صحيفة "سبق" نظير جهودها في المحافظة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
08:47 PM
اخر تعديل
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:54 PM

محافظ العارضة: العمل جارٍ مع "هيئة الرياضة" لإنشاء نادٍ.. تحقيقًا لحلم شبابنا

قال : نبني على شبابها الكثير من الآمال.. كرّم أبناء الشهداء و"سبق"

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قاسم الخبراني - جازان
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أكد محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق"، أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال تشريفه مساء أمس حفل نهائي البطولة الرمضانية للمحافظة بالجوة.

وقال "بن منيخر" إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي ‫"الأمجاد" في محافظة صبيا بـ 60 مليونًا.

وتابع: "ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله".

وأضاف في تصريحه لـ"سبق": "نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئه المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة".

وفي نهاية الحفل كرم "بن منيخر" الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ممثلين برئيس التنمية الاجتماعية أحمد العبدلي، ومدير رابطة الأحياء أحمد المعيدي، ورئيس البلدية جبران التليدي، ورئيس اللجنة المنظمة النقيب أحمد محمد فهام خبراني، وأبناء الشهداء، وصحيفة "سبق".

وقدم مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة أحمد معيدي شكره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر على رعايته الكريمة وتشريفه للمباراة الختامية لبطولة المحافظة الرمضانية، مبينًا أن ذلك يؤكد الاهتمام بالرياضة والرياضيين بالمحافظة، كما كرمت رابطة الأحياء صحيفة "سبق" نظير جهودها في المحافظة.

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