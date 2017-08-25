النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم رجلا أمنٍ.. مقتل 3 في اشتباك مسلّح قرب السفارة الفرنسية بتنزانيا

لم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد

قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.

ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.

وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بينهم رجلا أمنٍ.. مقتل 3 في اشتباك مسلّح قرب السفارة الفرنسية بتنزانيا
سبق

قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.

ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.

وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
05:13 PM

بينهم رجلا أمنٍ.. مقتل 3 في اشتباك مسلّح قرب السفارة الفرنسية بتنزانيا

لم يعرف الدافع وراء الهجوم بعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
680

قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمنٍ، اليوم "الأربعاء"، في اشتباك مع مسلّح قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام.

ونقلت "بلومبرج" عن مفتش عام الشرطة سيمون سيرو، أن الدافع وراء الهجوم المسلح لم يعرف بعد.

وأظهر مقطع فيديو جرى بثّه على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحًا بحوزته سلاحان ناريان آليان، يشتبك بالأسلحة مع رجال الشرطة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,709
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة