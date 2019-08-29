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أمير الرياض يستقبل "المفتي" و"الفوزان" و"السليمان"

في مكتبه بقصر الحكم اليوم

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل "المفتي" و"الفوزان" و"السليمان"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:43 PM

أمير الرياض يستقبل "المفتي" و"الفوزان" و"السليمان"

في مكتبه بقصر الحكم اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

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