وطالَبَ المرور السعودي بضرورة تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.

وعدّد حساب المرور على تويتر فوائد استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات؛ كونها تساهم في الحفاظ على سلامتهم وضبط حركتهم، وتمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف، وتقي من الصدمات ومخاطر الحوادث.

ولفت المرور إلى أنها تساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدام لا قدر الله.

شدد المرور السعودي على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالمركبات؛ حرصًا على سلامتهم.

"المرور": استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يحفظ سلامتهم عند الحوادث صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 شدد المرور السعودي على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالمركبات؛ حرصًا على سلامتهم. ولفت المرور إلى أنها تساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدام لا قدر الله. وعدّد حساب المرور على تويتر فوائد استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات؛ كونها تساهم في الحفاظ على سلامتهم وضبط حركتهم، وتمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف، وتقي من الصدمات ومخاطر الحوادث. وطالَبَ المرور السعودي بضرورة تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 10:49 AM

"المرور": استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يحفظ سلامتهم عند الحوادث قال: تُسهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة حال الاصطدام





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شدد المرور السعودي على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالمركبات؛ حرصًا على سلامتهم.

ولفت المرور إلى أنها تساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدام لا قدر الله.

وعدّد حساب المرور على تويتر فوائد استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات؛ كونها تساهم في الحفاظ على سلامتهم وضبط حركتهم، وتمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف، وتقي من الصدمات ومخاطر الحوادث.

وطالَبَ المرور السعودي بضرورة تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.