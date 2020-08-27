وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي).

إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-27 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:55 AM

إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي" يمكن معرفة النتيجة النهائية وطلبات إجراءات القبول عبر "أبشر- التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.