النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

"أمانة جدة" توضح: تدوير رؤساء البلديات لرفع الكفاءة والارتقاء بالخدمات

قالت تجاوباً مع "سبق": قرارات وفق الخطة الشاملة ومن صلاحيات الأمين

قالت أمانة جدة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم كورونا"، أنها تود توضيح التالي:

أولاً: تهدف أمانة محافظة جدة إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للسكان وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإدارة العمل ضمن إطار مؤسسي يخضع للحوكمة ومراجعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى خطط طوارئ لإدارة الأزمات ومواسم رمضان والأعياد وموسم الحج وجميع المناسبات، وذلك في نطاق 19 بلدية فرعية بجدة و 15 بلدية مرتبطة من بلديات المحافظات، كما قامت بتنفيذ خطة لإدارة أزمة الجائحة وتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (‪covid-19) والحد من انتشاره، وذلك من خلال تكثيف الجهود في مجالات الرقابة العامة والصحية والإصحاح البيئي، كما يتم متابعة التنفيذ بشكل يومي عن طريق تقارير ترفع للإدارة العليا في الأمانة والوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: القرارات من صلاحيات الأمين منذ أكثر من عام.

ثالثًا: الهدف من القرارات هو رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للسكان ومبنية على نتائج أداء رؤساء البلديات خلال الفترة الماضية وخلال الجائحة.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" توضح: تدوير رؤساء البلديات لرفع الكفاءة والارتقاء بالخدمات
سبق

قالت أمانة جدة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم كورونا"، أنها تود توضيح التالي:

أولاً: تهدف أمانة محافظة جدة إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للسكان وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإدارة العمل ضمن إطار مؤسسي يخضع للحوكمة ومراجعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى خطط طوارئ لإدارة الأزمات ومواسم رمضان والأعياد وموسم الحج وجميع المناسبات، وذلك في نطاق 19 بلدية فرعية بجدة و 15 بلدية مرتبطة من بلديات المحافظات، كما قامت بتنفيذ خطة لإدارة أزمة الجائحة وتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (‪covid-19) والحد من انتشاره، وذلك من خلال تكثيف الجهود في مجالات الرقابة العامة والصحية والإصحاح البيئي، كما يتم متابعة التنفيذ بشكل يومي عن طريق تقارير ترفع للإدارة العليا في الأمانة والوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: القرارات من صلاحيات الأمين منذ أكثر من عام.

ثالثًا: الهدف من القرارات هو رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للسكان ومبنية على نتائج أداء رؤساء البلديات خلال الفترة الماضية وخلال الجائحة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:19 PM

"أمانة جدة" توضح: تدوير رؤساء البلديات لرفع الكفاءة والارتقاء بالخدمات

قالت تجاوباً مع "سبق": قرارات وفق الخطة الشاملة ومن صلاحيات الأمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
168

قالت أمانة جدة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم كورونا"، أنها تود توضيح التالي:

أولاً: تهدف أمانة محافظة جدة إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للسكان وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإدارة العمل ضمن إطار مؤسسي يخضع للحوكمة ومراجعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى خطط طوارئ لإدارة الأزمات ومواسم رمضان والأعياد وموسم الحج وجميع المناسبات، وذلك في نطاق 19 بلدية فرعية بجدة و 15 بلدية مرتبطة من بلديات المحافظات، كما قامت بتنفيذ خطة لإدارة أزمة الجائحة وتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (‪covid-19) والحد من انتشاره، وذلك من خلال تكثيف الجهود في مجالات الرقابة العامة والصحية والإصحاح البيئي، كما يتم متابعة التنفيذ بشكل يومي عن طريق تقارير ترفع للإدارة العليا في الأمانة والوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: القرارات من صلاحيات الأمين منذ أكثر من عام.

ثالثًا: الهدف من القرارات هو رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للسكان ومبنية على نتائج أداء رؤساء البلديات خلال الفترة الماضية وخلال الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,800

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة