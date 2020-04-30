"أمانة جدة" توضح: تدوير رؤساء البلديات لرفع الكفاءة والارتقاء بالخدمات

قالت تجاوباً مع "سبق": قرارات وفق الخطة الشاملة ومن صلاحيات الأمين

قالت أمانة جدة، تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم كورونا"، أنها تود توضيح التالي:



أولاً: تهدف أمانة محافظة جدة إلى تقديم أفضل الخدمات البلدية للسكان وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإدارة العمل ضمن إطار مؤسسي يخضع للحوكمة ومراجعة وتقييم الأداء، بالإضافة إلى خطط طوارئ لإدارة الأزمات ومواسم رمضان والأعياد وموسم الحج وجميع المناسبات، وذلك في نطاق 19 بلدية فرعية بجدة و 15 بلدية مرتبطة من بلديات المحافظات، كما قامت بتنفيذ خطة لإدارة أزمة الجائحة وتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (‪covid-19) والحد من انتشاره، وذلك من خلال تكثيف الجهود في مجالات الرقابة العامة والصحية والإصحاح البيئي، كما يتم متابعة التنفيذ بشكل يومي عن طريق تقارير ترفع للإدارة العليا في الأمانة والوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.

ثانيًا: القرارات من صلاحيات الأمين منذ أكثر من عام.



ثالثًا: الهدف من القرارات هو رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للسكان ومبنية على نتائج أداء رؤساء البلديات خلال الفترة الماضية وخلال الجائحة.