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طقس الخميس.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

الأرصاد: يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحَب بزخات من البرَد ورياح نشطة على مناطق: (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الخميس.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحَب بزخات من البرَد ورياح نشطة على مناطق: (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:13 AM

طقس الخميس.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

الأرصاد: يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحَب بزخات من البرَد ورياح نشطة على مناطق: (الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الرياض، جازان، تبوك، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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