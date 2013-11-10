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خادم الحرمين يتسلَّم رسالة من أمير الكويت

سلّمها وزير الخارجية الكويتي للملك اليوم

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله -رعاه الله- تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتسلَّم رسالة من أمير الكويت
سبق

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله -رعاه الله- تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
12:21 PM

خادم الحرمين يتسلَّم رسالة من أمير الكويت

سلّمها وزير الخارجية الكويتي للملك اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله -رعاه الله- تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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