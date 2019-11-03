النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي

ضمن غارات عدة أسفرت عن حتف عدد كبير منهم وإصابة العشرات

شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.

كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

طيران التحالف صعدة المليشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي
سبق

شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.

كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:17 AM

في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي

ضمن غارات عدة أسفرت عن حتف عدد كبير منهم وإصابة العشرات

A A A
فهد كاملي - جازان
4
3,487

شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.

كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,505
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,300
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,495

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة