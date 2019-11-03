كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي فهد كاملي سبق 2019-11-03 شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين. وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة. كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:17 AM

في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي ضمن غارات عدة أسفرت عن حتف عدد كبير منهم وإصابة العشرات





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شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "سبق"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.

كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.