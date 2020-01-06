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مسلي آل معمر يقدِّم استقالته من رئاسة رابطة دوري المحترفين.. التوجُّه للعمل بالقطاع الخاص

قدَّم مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، استقالته متوجهًا للعمل في القطاع الخاص.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعدما يقارب عامين قررتُ أن أقدِّم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

‏وقدم آل معمر شكره لكل الذين عمل معهم، وكل مَن تعاون معه وأحسن الظن فيه طوال الفترة الماضية.. وقال: "أرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

مسلمي آل معمر رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مسلي آل معمر يقدِّم استقالته من رئاسة رابطة دوري المحترفين.. التوجُّه للعمل بالقطاع الخاص
سبق

قدَّم مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، استقالته متوجهًا للعمل في القطاع الخاص.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعدما يقارب عامين قررتُ أن أقدِّم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

‏وقدم آل معمر شكره لكل الذين عمل معهم، وكل مَن تعاون معه وأحسن الظن فيه طوال الفترة الماضية.. وقال: "أرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:30 PM

مسلي آل معمر يقدِّم استقالته من رئاسة رابطة دوري المحترفين.. التوجُّه للعمل بالقطاع الخاص

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,217

قدَّم مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، استقالته متوجهًا للعمل في القطاع الخاص.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعدما يقارب عامين قررتُ أن أقدِّم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

‏وقدم آل معمر شكره لكل الذين عمل معهم، وكل مَن تعاون معه وأحسن الظن فيه طوال الفترة الماضية.. وقال: "أرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

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