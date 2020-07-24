الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا
إجمالي الحالات التي تعافت 52.915
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-24
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:29 PM
الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا
إجمالي الحالات التي تعافت 52.915
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.