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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا

إجمالي الحالات التي تعافت 52.915

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:29 PM

الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا

إجمالي الحالات التي تعافت 52.915

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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