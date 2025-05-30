محلل سياسي يكشف: لماذا لبّى قادة العالم دعوة السعودية للقمم الـ3؟

"ديباجي" لـ"سبق": الرياض تواصل دورها المحوري في حماية الأمة

أكد المحلل السياسي فهد ديباجي أن مبادرة المملكة العربية السعودية، من بين 22 دولة عربية، بدعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، إلى جانب عقد قمة ثالثة، هي "القمة الإسلامية" في إطار دورية انعقادها، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامى، تعتبر إشارة واضحة إلى طبيعة الدور المحوري للمملكة.

وقال "ديباجي" لـ"سبق": هذا الدور تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة، منذ عقود مضت، من أجل لم الشمل، وتوحيد الصف، والدفاع عن الحقوق، وهو دور لا تقوم به إلا الدول الكبيرة عادة، التي يقع على عاتقها مسؤوليات جسام، تفرضها المكانة العالية التي تكون عليها هذه الدول.

وأضاف: لقد أدركت المملكة، بما لديها من خبرات، وتوقعات وحدس سياسي، أن هناك خطراً ما، مُحدق بالمنطقة، يتمثل في مجموعة من الأعداء، يتربصون بالعرب، هذا الخطر قادم من إيران، وترى المملكة أنه قد آن الأوان للوقوف في مواجهة هذا الخطر اليوم قبل الغد، وإلا كانت العواقب وخيمة، ولذلك، فقد دعت إلى عقد هذه القمم، والتي على ضوئها، ستتحدد أمور كثيرة في المستقبل.

وأردف: لقد لبّت الدول العربية دعوة خادم الحرمين الشريفين، دون تردد، إيماناً منها بأن هناك أمراً جللاً، يستوجب عقد قمتين طارئتين، بمعية قمة ثالثة، تعقد في موعدها، وثقة في توقعات المملكة، بأن الأمور في منطقة الشرق الأوسط، تحتاج إلى مثل هذه القمم، وهو أمر لم يتكرر بهذا الشكل، وهذا الزخم من قبل في تاريخ الأمة العربية. وتقف الدول العربية والإسلامية حالياً، متضامنة مع شقيقتها "المملكة العربية السعودية" ضدّ محاولات إيران في إثارة الفتنة الطائفية في المنطقة، ودعم مليشيات "حزب الله" من جانب، والحوثيين من جانب آخر؛ لترهيب الدول المجاورة، ومحاولة تركيعها.

وتابع: هذا ما تنبّهت له المملكة مبكراً، ووقفت ضده بكل قوة وحسم، وأعلنت أن الأمة العربية والإسلامية لن ترضى بما ترتكبه إيران بحق نفسها وشعبها، وبحق دول العالم، المتضررة من تصرفات طهران.

وقال "ديباجي": في كل مناسبة، تعرب الدول العربية والإسلامية، عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، والأساس المتين والركن القوى لاستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف: لقد اتفقت الدول العربية والإسلامية، على مركزية جهود المملكة العربية السعودية ودورها القيادي الرئيسي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم، مؤكدة تضامنها مع المملكة، ضدّ أيّ محاولات للمساس بمكانتها الإقليمية والدولية.

وأردف: الحملات التي تحاول النيل من السعودية تشكل خرقاً للاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية.

وتابع: الدور الذي تقوم به المملكة، لتوحيد الصف العربي، لم يكن وليد اليوم، وإنما هو دور قديم، اعتاد عليه ولاة الأمر، منذ سنوات طويلة، كانت فيه المملكة، أحرص الدول العربية والإسلامية، على نبذ الفرقة بين دول المنطقة، وتنحية الخلافات جانباً، من أجل مواجه التحديات والعقبات، التي يضعها أعداء الأمة، أمامها.

وقال "ديباجي": تشهد صفحات التاريخ على مواقف مشرفة للمملكة وقادتها، نجحوا خلالها في نبذ الخلافات العربية العربية، توحيد الجهود والصفوف.

وأضاف: تحتل المملكة اليوم مكانة عالية، وتتمتع بتأثير كبير في المنطقة والعالم، في إطار تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، بل تتعدى في تأثيرها إلى خارج هذا النطاق، ويعود ذلك إلى العامل الاقتصادي.

وأردف: تعدّ المملكة إحدى الدول القوية اقتصادياً في المنطقة، وأكبر مصدر للنفط في العالم، والعامل الآخر هو العامل الديني، ويرجع إلى وجود الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، إضافة إلى طبيعة السياسية الخارجية "الهادئة" التي تتبعها في تعاملها مع تلك الدول.

ووصف "الديباجي" الدعوة لعقد القمتين العربية والخليجية الطارئتين، بجانب القمة الإسلامية، في مكة المكرمة، بأنها حدث تاريخي، يأتي في وقت حرج، يزدحم فيه مئات الآلاف من المعتمرين في الكعبة المشرفة.

وقال: ستشهد مكة عقد القمم الثلاث لأول مرة في التاريخ؛ بحضور ثلث قادة العالم ووفودهم، وهذا تأكيد على مكانة المملكة وما تتمتع به من مصداقية وإخلاص.

وأضاف: سيضبط العالم العربي والإسلامي، ساعته ويحدد بوصلته صوب مكة المكرمة؛ لمعرفة ما سيحدث في القمم الثلاث، وستكون المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم أجمع، عبر هذه القمم التاريخية، وهذا يُعد استشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الرياض.

‏وأردف: لهذا نجد أن المملكة تعمل من خلال قمم مكة، على بلورة موقف عربي وإسلامي موحد، في مواجهة التهديدات الإيرانية، وإيجاد سبل ممكنة، لإيقاف التصعيد، الذي قد يؤدي إلى تعريض المنطقة لكوارث أخرى، على غرار ما حدث في الحرب الخليجية الأولى أو الثانية.

وتابع: العرب بقيادة المملكة، يصرون على مواجهة إيران والمليشيات التي تديرها هنا وهناك بالريموت كنترول، لإحداث الفوضى ونشر الإرهاب في المنطقة.

وقال "ديباجي": القمم الثلاث تمثل فرصة أمام بعض الدول المنغمسة في المشروع الإيراني، للتراجع وإصلاح حالها، والعودة إلى حضن الأشقاء.

وأضاف: من المؤكد أن الوضع بعد عقد القمم الثلاث لا يمكن أن يشبه الوضع قبل عقدها؛ لأن هذه القمم ستكسر حالة الترهل والمراوحة والانعزال، على الصعيدين العربي والإسلامي، وستختصر لنا المسافات، لترسم وتنير لنا الطريق نحو المستقبل.

وأردف: سيكون ذلك عبر مسارين؛ الأول ردع استراتيجي وسياسي وعسكري فاعل لأي تهديد حالي أو قادم، والثاني الاستعداد نحو السير في فلك ومسار التنمية الشاملة، والتطور والنمو وسعادة الشعوب، وهو ما يتوجب على القادة اتخاذ القرار الصائب، في خضّم الأوضاع الحالية بالمنطقة، وفِي ظل التصعيد الأمريكي الإيراني المتزايد، وليسهموا في تعزيز الأمن والاستقرار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة.