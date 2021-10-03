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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 47

دفعة أكتوبر.. دعا إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للتأكّد

أعلن "حساب المواطن"، صدور نتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ca.gov.sa، للتحقق من الأهلية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 سبتمبر الماضي، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 103 مليارات ريال؛ منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 47
سبق

أعلن "حساب المواطن"، صدور نتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ca.gov.sa، للتحقق من الأهلية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 سبتمبر الماضي، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 103 مليارات ريال؛ منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:50 AM

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 47

دفعة أكتوبر.. دعا إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للتأكّد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "حساب المواطن"، صدور نتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ca.gov.sa، للتحقق من الأهلية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 سبتمبر الماضي، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 103 مليارات ريال؛ منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

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34,432

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