"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 47

دفعة أكتوبر.. دعا إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للتأكّد

أعلن "حساب المواطن"، صدور نتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

ودعا الحساب في تغريدة على تويتر، إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ca.gov.sa، للتحقق من الأهلية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن يوم الخميس 9 سبتمبر الماضي، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 103 مليارات ريال؛ منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.