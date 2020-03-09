النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الترفيه": إغلاق منطقتَيْ الرياض بوليفارد وونترويندرلاند حرصًا على سلامة الزوار

أعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتَيْ بوليفارد وونترويندرلاند الرياض حرصًا على سلامة الزوار من عدوى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك كإجراء احترازي تماشيًا مع قرار اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا.

وتفصيلاً، قالت هيئة الترفيه إنه من منطلق حرصها على سلامة الزوار قررت إغلاق منطقتَي بوليفارد وونترويندرلاند. موضحة أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الحديد.

وبيّنت أنها تود أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى اهتمامها بأن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية آمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الترفيه": إغلاق منطقتَيْ الرياض بوليفارد وونترويندرلاند حرصًا على سلامة الزوار
سبق

أعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتَيْ بوليفارد وونترويندرلاند الرياض حرصًا على سلامة الزوار من عدوى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك كإجراء احترازي تماشيًا مع قرار اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا.

وتفصيلاً، قالت هيئة الترفيه إنه من منطلق حرصها على سلامة الزوار قررت إغلاق منطقتَي بوليفارد وونترويندرلاند. موضحة أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الحديد.

وبيّنت أنها تود أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى اهتمامها بأن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية آمنة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:50 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:47 AM

"الترفيه": إغلاق منطقتَيْ الرياض بوليفارد وونترويندرلاند حرصًا على سلامة الزوار

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
6,816

أعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتَيْ بوليفارد وونترويندرلاند الرياض حرصًا على سلامة الزوار من عدوى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك كإجراء احترازي تماشيًا مع قرار اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا.

وتفصيلاً، قالت هيئة الترفيه إنه من منطلق حرصها على سلامة الزوار قررت إغلاق منطقتَي بوليفارد وونترويندرلاند. موضحة أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الحديد.

وبيّنت أنها تود أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى اهتمامها بأن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية آمنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,081
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,119
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,231

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة