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"كورونا" حول العالم.. وصلنا لـ 3.5 مليون مصاب والوفيات تقترب من 245 ألفاً

الولايات المتحدة تتصدّر دول العالم بمليون و160 ألف إصابة ونحو 67 ألف وفاة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به، إلى نحو 5.‏3 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 12.‏1 مليون حالة.. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات يقترب من 245 ألفاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران والصين.

وبحسب "الالمانية"، تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة، إلى جانب نحو 67 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 209 آلاف إصابة ونحو 28 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و877 إصابة و4633 وفاة.

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"كورونا" حول العالم.. وصلنا لـ 3.5 مليون مصاب والوفيات تقترب من 245 ألفاً
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به، إلى نحو 5.‏3 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 12.‏1 مليون حالة.. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات يقترب من 245 ألفاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران والصين.

وبحسب "الالمانية"، تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة، إلى جانب نحو 67 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 209 آلاف إصابة ونحو 28 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و877 إصابة و4633 وفاة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:58 PM

"كورونا" حول العالم.. وصلنا لـ 3.5 مليون مصاب والوفيات تقترب من 245 ألفاً

الولايات المتحدة تتصدّر دول العالم بمليون و160 ألف إصابة ونحو 67 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به، إلى نحو 5.‏3 مليون حالة حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 12.‏1 مليون حالة.. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات يقترب من 245 ألفاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران والصين.

وبحسب "الالمانية"، تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة، إلى جانب نحو 67 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 209 آلاف إصابة ونحو 28 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و877 إصابة و4633 وفاة.

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