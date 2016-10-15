بلدية الأفلاج تُزيل المركبات التالفة من الطرق والأحياء

بهدف تحسين المنظور البصري في مختلف الشوارع

أزالت بلدية الأفلاج، اليوم، عددًا من المركبات التالفة المتوقفة بالطرق وأحياء المحافظة.

وكانت بلدية الأفلاج قد أشعرت مُلّاك المركبات التالفة بالطرق والأحياء بإزالتها؛ وفقًا لمدةٍ حدّدتها البلدية في وقت سابق، لتقوم اليوم الثلاثاء باستخدام آلياتها في رفع وإزلة تلك المركبات من مواقعها.

جاء ذلك بهدف تحسين المنظور البصري في الشوارع والأحياء.