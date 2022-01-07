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الاعلان عن موعد إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي بعد حظره من "تويتر" و"فيسبوك"

ذكرت تقارير أمريكية أن المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ستطلق شبكة اجتماعية خاصة بترامب في 21 فبراير المقبل، حيث تكون متوافرة عبر متجر أبل للتطبيقات .

وأشارت إلى أن الشبكة الاجتماعية التي أطلق عليها "تروث سوشل" ستحمل كثيراً من المميزات الموجودة في فيسبوك وتويتر .

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، قد فرضت حظراً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير من العام الماضي .

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

وقال ترامب؛ إنه قرر انشاء هذه المنصة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الاعلان عن موعد إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي بعد حظره من "تويتر" و"فيسبوك"
سبق

ذكرت تقارير أمريكية أن المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ستطلق شبكة اجتماعية خاصة بترامب في 21 فبراير المقبل، حيث تكون متوافرة عبر متجر أبل للتطبيقات .

وأشارت إلى أن الشبكة الاجتماعية التي أطلق عليها "تروث سوشل" ستحمل كثيراً من المميزات الموجودة في فيسبوك وتويتر .

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، قد فرضت حظراً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير من العام الماضي .

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

وقال ترامب؛ إنه قرر انشاء هذه المنصة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:17 PM

الاعلان عن موعد إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي بعد حظره من "تويتر" و"فيسبوك"

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خالد علي - الرياض
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ذكرت تقارير أمريكية أن المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ستطلق شبكة اجتماعية خاصة بترامب في 21 فبراير المقبل، حيث تكون متوافرة عبر متجر أبل للتطبيقات .

وأشارت إلى أن الشبكة الاجتماعية التي أطلق عليها "تروث سوشل" ستحمل كثيراً من المميزات الموجودة في فيسبوك وتويتر .

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، قد فرضت حظراً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير من العام الماضي .

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

وقال ترامب؛ إنه قرر انشاء هذه المنصة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

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