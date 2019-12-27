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مباراة "الحزم والهلال" اشتباك واتهام بسب الأم.. والشارع ينتظر الحسم

قانوني: يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها

يترقب الشارع الرياضي تدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم للتحقيق في الأحداث المثيرة التي أعقبت مباراة الهلال والحزم مساء أمس في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي قادها الحكم السعودي شكري الحنفوش.

وكانت نهاية اللقاء قد شهدت مشادات بين بعض اللاعبين ومحاولة اشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل أمن الملعب، وخرج الجزائري مليك عسلة حارس مرمى فريق الحزم في تصريح متلفز له متهمًا أحد أعضاء الطاقم الفني في نادي الهلال بسب أمه خلال المباراة.

وذكر أن ذلك حدث عندما كان يستعد للعب إحدى الكرات وقال "عسلة" إن المسؤول كان يسبّ اللاعبين أثناء مجريات المباراة أيضاً.

من جهته قال القانوني خالد الشعلان: ‏يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها وفق ‏م ٢/١/١٣٣ وتتحقق وتحقق تجاه ما صرح به، وفي حال عدم تدخلها فللاعب أو وكيله أو إدارة الحزم التقدَم بشكوى للانضباط بشأن ذلك وفق م٦/٢/١٣٣ وإذا اتضح عدم صدق اللاعب فللجنة معاقبته.

وقال المستشار التحكيمي محمد فودة: ليس هناك أي ضربة جزاء للحزم في الدقيقة 84 والمخالفة كانت خارج منطقة الجزاء الهلالية.

وأضاف: لا توجد أيضًا ضربة جزاء للاعب الهلال جيوفينكو قبل صافرة النهاية ولا مخالفة ضدمدافع الحزم داخل منطقة الجزاء.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الهلال والحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة "الحزم والهلال" اشتباك واتهام بسب الأم.. والشارع ينتظر الحسم
سبق

يترقب الشارع الرياضي تدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم للتحقيق في الأحداث المثيرة التي أعقبت مباراة الهلال والحزم مساء أمس في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي قادها الحكم السعودي شكري الحنفوش.

وكانت نهاية اللقاء قد شهدت مشادات بين بعض اللاعبين ومحاولة اشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل أمن الملعب، وخرج الجزائري مليك عسلة حارس مرمى فريق الحزم في تصريح متلفز له متهمًا أحد أعضاء الطاقم الفني في نادي الهلال بسب أمه خلال المباراة.

وذكر أن ذلك حدث عندما كان يستعد للعب إحدى الكرات وقال "عسلة" إن المسؤول كان يسبّ اللاعبين أثناء مجريات المباراة أيضاً.

من جهته قال القانوني خالد الشعلان: ‏يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها وفق ‏م ٢/١/١٣٣ وتتحقق وتحقق تجاه ما صرح به، وفي حال عدم تدخلها فللاعب أو وكيله أو إدارة الحزم التقدَم بشكوى للانضباط بشأن ذلك وفق م٦/٢/١٣٣ وإذا اتضح عدم صدق اللاعب فللجنة معاقبته.

وقال المستشار التحكيمي محمد فودة: ليس هناك أي ضربة جزاء للحزم في الدقيقة 84 والمخالفة كانت خارج منطقة الجزاء الهلالية.

وأضاف: لا توجد أيضًا ضربة جزاء للاعب الهلال جيوفينكو قبل صافرة النهاية ولا مخالفة ضدمدافع الحزم داخل منطقة الجزاء.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
03:53 PM

مباراة "الحزم والهلال" اشتباك واتهام بسب الأم.. والشارع ينتظر الحسم

قانوني: يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها

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قاسم الخبراني - الرياض
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يترقب الشارع الرياضي تدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم للتحقيق في الأحداث المثيرة التي أعقبت مباراة الهلال والحزم مساء أمس في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي قادها الحكم السعودي شكري الحنفوش.

وكانت نهاية اللقاء قد شهدت مشادات بين بعض اللاعبين ومحاولة اشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل أمن الملعب، وخرج الجزائري مليك عسلة حارس مرمى فريق الحزم في تصريح متلفز له متهمًا أحد أعضاء الطاقم الفني في نادي الهلال بسب أمه خلال المباراة.

وذكر أن ذلك حدث عندما كان يستعد للعب إحدى الكرات وقال "عسلة" إن المسؤول كان يسبّ اللاعبين أثناء مجريات المباراة أيضاً.

من جهته قال القانوني خالد الشعلان: ‏يجب على لجنة الانضباط أن تتدخل من تلقاء نفسها وفق ‏م ٢/١/١٣٣ وتتحقق وتحقق تجاه ما صرح به، وفي حال عدم تدخلها فللاعب أو وكيله أو إدارة الحزم التقدَم بشكوى للانضباط بشأن ذلك وفق م٦/٢/١٣٣ وإذا اتضح عدم صدق اللاعب فللجنة معاقبته.

وقال المستشار التحكيمي محمد فودة: ليس هناك أي ضربة جزاء للحزم في الدقيقة 84 والمخالفة كانت خارج منطقة الجزاء الهلالية.

وأضاف: لا توجد أيضًا ضربة جزاء للاعب الهلال جيوفينكو قبل صافرة النهاية ولا مخالفة ضدمدافع الحزم داخل منطقة الجزاء.

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