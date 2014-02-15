على طرفي طاولة بطول 6 أمتار.. "بوتين" و"شولتز" يبحثان الأزمة الأوكرانية

المستشار الألماني وصف الوضع الأمني لأوروبا بالصعب

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، محادثات في موسكو، في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لاحتواء التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ولدى بدء المحادثات، قال "بوتين": "للأسف، سنخصص جزءاً كبيراً من وقتنا اليوم لمسائل متعلقة بالوضع في أوروبا والأمن، وللمحادثات الجارية حول هذه المسألة لا سيما بما يتصل بأوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، قال "شولتس": "بالطبع، علينا الآن بحث الوضع الصعب المتعلق بالأمن في أوروبا".

وأضاف: "الأهم هو أن نتمكن من العمل على علاقاتنا عبر محادثات جيدة بين الأطراف".

وجلس "بوتين" و"شولتز" إلى طاولة بطول ستة أمتار، بحسب الإجراءات الصحية لمكافحة "كوفيد-19"، التي يفرضها الكرملين على الضيوف الأجانب، الذين يرفضون الخضوع للبروتوكول الصحي الروسي.

ويهدف هذا اللقاء إلى نزع فتيل أزمة غربية-روسية؛ نجمت عن نشر أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، التي أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو، وبدأت موسكو اليوم بسحب بعض الوحدات.