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البلجيكي "فان جيلز" يفوز برابع مراحل سباق "طواف السعودية 2022"

استطاع الدراج البلجيكي "مكسيم فان جيلز" من فريق "لوتو سودال" البلجيكي اليوم الجمعة، حسم لقب المرحلة الرابعة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

فيما حل ثانيًا الدراج السلوفاكي لوكا ميزجيك من فريق بايك إكسينج – جيكو الأسترالي، وجاء ثالثاً البلجيكي تيم ديكليرك من فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، فيما يتصدر الترتيب العام بنهاية هذه المرحلة، البلجيكي مكسيم فان جيلز، يليه الدراج الكولومبي سانتياغو سانشيز، وحل ثالثاً البرتغالي روي كوستا.

وكانت المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ، انطلقت من المنتزه الشتوي، واختتمت في مطل حرة عويرض، وتوج فيها الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 149.3 كيلومترًا، بزمن قدره 3:32:39 ساعة.

تختتم غدًا السبت في محافظة العلا، النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، وينتظر أن يقطع المتسابقون الـ138.9 كيلومترًا الأخيرة من السباق ضمن المرحلة الخامسة.

العلا الاتحاد السعودي للدراجات وزارة الرياضة فان جيلز جودة الحياة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البلجيكي "فان جيلز" يفوز برابع مراحل سباق "طواف السعودية 2022"
سبق

استطاع الدراج البلجيكي "مكسيم فان جيلز" من فريق "لوتو سودال" البلجيكي اليوم الجمعة، حسم لقب المرحلة الرابعة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

فيما حل ثانيًا الدراج السلوفاكي لوكا ميزجيك من فريق بايك إكسينج – جيكو الأسترالي، وجاء ثالثاً البلجيكي تيم ديكليرك من فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، فيما يتصدر الترتيب العام بنهاية هذه المرحلة، البلجيكي مكسيم فان جيلز، يليه الدراج الكولومبي سانتياغو سانشيز، وحل ثالثاً البرتغالي روي كوستا.

وكانت المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ، انطلقت من المنتزه الشتوي، واختتمت في مطل حرة عويرض، وتوج فيها الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 149.3 كيلومترًا، بزمن قدره 3:32:39 ساعة.

تختتم غدًا السبت في محافظة العلا، النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، وينتظر أن يقطع المتسابقون الـ138.9 كيلومترًا الأخيرة من السباق ضمن المرحلة الخامسة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:06 PM

البلجيكي "فان جيلز" يفوز برابع مراحل سباق "طواف السعودية 2022"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استطاع الدراج البلجيكي "مكسيم فان جيلز" من فريق "لوتو سودال" البلجيكي اليوم الجمعة، حسم لقب المرحلة الرابعة من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

فيما حل ثانيًا الدراج السلوفاكي لوكا ميزجيك من فريق بايك إكسينج – جيكو الأسترالي، وجاء ثالثاً البلجيكي تيم ديكليرك من فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، فيما يتصدر الترتيب العام بنهاية هذه المرحلة، البلجيكي مكسيم فان جيلز، يليه الدراج الكولومبي سانتياغو سانشيز، وحل ثالثاً البرتغالي روي كوستا.

وكانت المرحلة الرابعة من "طواف السعودية 2022" ـ السباق الجبلي ـ، انطلقت من المنتزه الشتوي، واختتمت في مطل حرة عويرض، وتوج فيها الدراج البلجيكي مكسيم فان جيلز، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 149.3 كيلومترًا، بزمن قدره 3:32:39 ساعة.

تختتم غدًا السبت في محافظة العلا، النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، وينتظر أن يقطع المتسابقون الـ138.9 كيلومترًا الأخيرة من السباق ضمن المرحلة الخامسة.

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