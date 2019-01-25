"الكنعان" يدافع عن الشركة المشغلة لسكن طالبات جامعة حائل.. وينفي تهمة "التهديد بالطرد"

قال: الرسوم ليست قراراً فردياً ليتم إلغاؤه بل خاضع للائحة معتمدة

‏أكد متحدث جامعة حائل ياسر الكنعان، أن الشركة المشغلة لنظافة سكن طالبات الجامعة، تبذل جهوداً على مدار اثني عشرة ساعة يومياً من الساعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، من الأحد وحتى الخميس، بأربع عاملات، وفي يوم السبت بعشرين عاملة من الساعة الثامنة صباحاً؛ وذلك للعمل على نظافة المطابخ والصالات ودورات المياه والممرات، وتوزيع مواد التنظيف المجانية.

جاء ذلك خلال رده على وسم #سكن_جامعة_حائل الذي أطلقته حسابات منذ مساء أمس.

وعن ‏الصيانة وآلياتها؛ أشار إلى أنه تسجل عمليات الصيانة ويتم جدولتها بالتنسيق مع إدارة الصيانة والتشغيل، ويتم توفير الفنيين لكل تخصص، كل يوم أربعاء فقط، من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً؛ كونه وقت محاضرات لأغلب الطالبات؛ إذ يدخل مسؤول الصيانة برفقة مشرفات السكن في المطابخ ودورات المياه، ‏أما طلبات الصيانة في الغرف فترافق كل عامل مشرفة سكن حتى يتم إصلاح الخلل، ومن ثم توقيع نموذج الإصلاح من المشرفة.

‏وعن حالات الصيانة الطارئة؛ أشار إلى أنها تكون بحضور مشرف الصيانة، ومشرفة السكن، ومشرفة الموقع، إضافة إلى عامل الإصلاح.

وأشار "الكنعان" إلى أنه من خلال متابعته للوسم؛ اتضح أن أغلب التغريدات تطالب بإلغاء الرسوم على الغرف؛ موضحاً أن الرسوم ليست قراراً فردياً ليتم إلغاؤه؛ بل هو خاضع للائحة معتمدة، وكل الجامعات السعودية الموفرة لخدمة السكن الجامعي تتبع مثل هذه اللوائح (مرفقة)؛ علماً بأن الرسوم تعتبر رمزية بالمقاييس المحلية للوحدات المماثلة في المنطقة، وتمثل 10٪ أو أقل من سعر وحدة مماثلة خارج الحرم الجامعي.

وأضاف: برغم هذه اللوائح الملزمة؛ تم تخفيض المبلغ بقرار من إدارة الجامعة إلى 800 ريال للفصل الدراسي الواحد؛ أي قيمة السكن في 3 شهور.

وحول بعض التغريدات التي أشارت إلى التهديد بالطرد بالسكن في حال عدم الدفع؛ أوضح أنه بعد الرجوع للمشرفات؛ تم التأكيد على أن ذلك لم يحصل مع أي طالبة؛ مؤكداً أنه ‏في حال وجود مثل هذه الحالات يمكن توثيقها بالتواصل مع وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عبر الخدمات المتوفرة للتواصل أو مع مدير الجامعة على:

rector@uoh.edu.sa، أو خدمات التواصل في مركز المعلومات.

وبخصوص البنية التحتية للسكن؛ أشار إلى أنه يوجد في السكن الجامعي للطالبات أكثر من 200 وحدة في غرف ثلاثية ومزدوجة ومفردة، يحق لكل طالبة تقطن خارج مدينة بأكثر من 100 كيلومتر، التقدم للاستفادة من خدماتها.. ويوجد في المبنى نفسه: تموينات غذائية، وصيدلية، وستة مطابخ، وعشرون دورة مياه، ‏وصالتا جلوس مجهزتان بشاشات للقنوات التلفزيونية، وصالة مذاكرة، وقاعة طعام كبيرة، وقاعة جمنيزيوم، وعيادة طبية، وعشرة أجهزة كمبيوتر موصلة بالإنترنت متاحة للاستخدام الذاتي على مدار الساعة، وخدمة واي فاي مجانية، وحدائق على مدار المبنى.

وفيما يتعلق بآليات الدخول والخروج؛ أشار إلى أن دخول الطالبات وخروجهن داخل الحرم الجامعي متاح دائماً؛ بينما بخصوص الخروج خارج السكن الجامعي؛ أكد أن يوجد يومان محددان للخروج إلى المولات والمحلات التجارية (الاثنين والأربعاء)، بحافلات معدة لهذا الغرض، وبوجود مشرفات خروج يرافقن الطالبات في كل رحلة.

‏كما يتاح للطالبات طلباتُ التوصيل في أي وقت (مطاعم، بقالات، مكتبات، محلات خدمات)؛ حيث يتم استقبال الطلبات وتوصيلها لهن في غرفهن، ويوجد رحلات أسبوعية ثابتة يتم جدولتها حسب رحلات الطيران للطالبات الراغبات بالسفر لأهاليهن والعودة؛ وذلك بالتنسيق مع إدارة الحركة والنقل.

وفي ختام حديثه، أكد "الكنعان" أن إدارة الجامعة حريصة على توفير أعلى قدر من الراحة للطالبات، والتأهيل المستمر للسكن الجامعي.. والزيارة متاحة في أي وقت لأي جهة رقابية، ويرحّب كذلك بوسائل الإعلام بالزيارة في أي وقت؛ فإدارة الجامعة يهمها ضبط الأخطاء وإصلاحها، وتطوير كل العمليات المرتبطة بذلك.