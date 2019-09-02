خربين يعتذر عن عدم المشاركة مع المنتخب السوري.. والسومة يلتحق بالبعثة

أعلن اتحاد كرة القدم السوري اعتذار عمر خربين لاعب الهلال عن عدم الانضمام لصفوف المنتخب السوري قبل مواجهة مضيفهم منتخب الفلبين لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة الخميس المقبل.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بعد إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفلبين، وحجز تذكرة الطائرة، فوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول عصر الأحد بكتاب، أرسله اللاعب عمر خربين، يعتذر فيه عن عدم القدوم والمشاركة مع زملائه في المباراة لأسباب عائلية خاصة. علمًا بأنه كان من المقرر أن يلتحق ببعثة منتخبنا التي وصلت إلى مدينة باكولود".

وأضاف الاتحاد: "جدير بالذكر أن اللاعب عمر السومة سيصل غدًا إلى الفلبين للالتحاق ببعثة المنتخب؛ إذ يغادر في منتصف هذه الليلة، في حين يصل كل من أحمد الصالح وشادي الحموي وورد السلامة تباعًا يوم غد الاثنين".