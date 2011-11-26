مطعم أطعم المشردين حتى أفلس.. وما حدث بعدها لم يتوقعه أحد

"منان": أمي علمتني هذا الدرس

مطعم "سكينة حلال" في العاصمة الأميركية واشنطن، صنع اسمه من خلال تقديم وجبات مجانية للمشردين، حتى كادت ظروف جائحة كورونا أن توقفه عن العمل، لكن ما حدث بعدها لم يتوقعه أحد حتى صاحب المطعم نفسه.

وينقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن المهاجر الباكستاني كازي منان، أنه افتتح مطعم "سكينة حلال" في عام 2013، واعتاد تقديم مئات الوجبات المجانية للمحتاجين، حتى حدثت جائحة كورونا، وتأثر مطعمه بشدة من الجائحة، لأنه يقع في منطقة تجارية محاطة بالمكاتب والفنادق، ومعظمها كانت فارغة منذ مارس".

وأضاف منان أنه كان قادرًا على الصمود، لكن فقدان الزبائن أثناء ظروف الإغلاق بسبب جائحة كورونا، جعل المطعم يقترب من حافة الإفلاس.

وفي يوم 12 من الشهر الحالي، قام فريق منان بإنشاء حملة تمويل جماعي للمطعم على صفحة ( GoFundMe)، يقول منان: "حاولنا أن نعتمد على أنفسنا، لكننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نتساءل خلالها: ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل انتهى كل شيء؟".

ويؤكد منان، أنه لم يطلب من أحد طيلة حياته أي مساعدة مالية، فهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها التبرعات، ويقول: "قررنا أن نسأل الجمهور عما إذا كان بإمكانهم إنقاذ المطعم حتى نتمكن من مواصلة مهمتنا، والاستمرار في دفع رواتب موظفي المطعم وتوفير الوظائف، وبالطبع إطعام المحتاجين".

وعندما أنشأ فريق منان الصفحة، كان هدفهم جمع 250 ألف دولار، لكنهم وفي غضون أسبوع فقط، تجاوزوا هذا الهدف، وجمعوا أكثر من 300 ألف دولار من التبرعات، إنه أمر لم يتوقعه أحد.

وأضاف منان أنه يدير المطعم دائمًا بهدف أن يكون "نورًا وأملًا للآخرين في المجتمع"، بينما نفعل "كل ما في وسعنا" لمساعدة الأقل حظًا.

والآن وبعد جمع ما يكفي من المال لسداد أي فواتير مستحقة، وإبقاء المطعم ناجحًا لفترة طويلة من الزمن، قال منان إنه "يأمل في إنشاء مؤسسة مجتمعية أكبر".

ويؤكد منان أن والدته علمته العطاء، وكانت تقول له عندما كان صغيرًا "إذا أردت أن تكون قريبًا من الله، فعليك محبة الآخرين ومساعدة المحتاجين".

ويضيف: "أعيش في مدينة كبيرة، وأمتلك مطعمًا جميلاً، أتألم عندما أرى فقراء يجمعون الطعام من حاويات القمامة، وأشعر أن عليّ إطعامهم ومساعدتهم مع المحافظة على سير العمل وخدمة الزبائن في الوقت نفسه".

وختم منان حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" بالقول إن "العطاء للمجتمع كان فرحة حياتي، لقد بدأت بمهمة أصغر، وهذا الحب والدعم يمنحاني الشجاعة للقيادة بطريقة أقوى، لبدء مؤسسة، وللقيام بعمل أكبر".

ويأمل منان الآن في إنشاء مؤسسة مجتمعية أكبر، يمكنها مساعدة الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يفكر بافتتاح عشرات المطاعم، التي تقدم وجبات مجانية للمحتاجين.