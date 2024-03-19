وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

تماثلت ثلاث حالات أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

الكويت تُعلن عن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-19 تماثلت ثلاث حالات أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً. وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية. وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 10:39 AM

الكويت تُعلن عن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً





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تماثلت ثلاث حالات أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.