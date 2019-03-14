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إخضاع كل المتعاملين مع "ترامب" ونائبه لفحص "كورونا"

إجراء احترازي ضد تفشي الفيروس

أخضع البيت الأبيض جميع مَن هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لفحص حرارة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر الناطق باسم البيت الأبيض جود دير اليوم السبت.

وأوضح "دير" أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي "كورونا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار "ترامب" إلى أنه سيخضع على الأرجح لفحص فيروس كورونا بعد تشخيص إصابة مسؤولين عدة بالوباء، التقاهم مؤخرًا.

وفرض الرئيس الأمريكي أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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إخضاع كل المتعاملين مع "ترامب" ونائبه لفحص "كورونا"
سبق

أخضع البيت الأبيض جميع مَن هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لفحص حرارة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر الناطق باسم البيت الأبيض جود دير اليوم السبت.

وأوضح "دير" أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي "كورونا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار "ترامب" إلى أنه سيخضع على الأرجح لفحص فيروس كورونا بعد تشخيص إصابة مسؤولين عدة بالوباء، التقاهم مؤخرًا.

وفرض الرئيس الأمريكي أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:50 PM

إخضاع كل المتعاملين مع "ترامب" ونائبه لفحص "كورونا"

إجراء احترازي ضد تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخضع البيت الأبيض جميع مَن هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لفحص حرارة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر الناطق باسم البيت الأبيض جود دير اليوم السبت.

وأوضح "دير" أن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي "كورونا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار "ترامب" إلى أنه سيخضع على الأرجح لفحص فيروس كورونا بعد تشخيص إصابة مسؤولين عدة بالوباء، التقاهم مؤخرًا.

وفرض الرئيس الأمريكي أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا.

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