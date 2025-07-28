مدير الموهوبين بـ"التعليم" يزور برنامج موهبة بجازان

ضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية

زار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم، محمد بن يحيى حداد، اليوم الأحد، برنامج "موهبة" الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير في أبوعريش، يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان، مكي آل عيسى.

واطلع "حداد" خلال جولته التي رافقه فيها مدير البرنامج، محمد المصري، على البرنامج، ويضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية؛ كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب، والأحياء، والهندسة، وعلى المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم.

وأكد "الحداد" خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج، حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات؛ ليساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: إن البرنامج يأتي بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين، ووزارة التعليم، ويمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، مستمعًا لأبرز احتياجات الطلاب ومقترحاتهم لتحسين البرنامج مستقبلاً بما يعود بالنفع على جميع المشاركين فيه.

يذكر أن برنامج "موهبة" الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب بميادين العلوم المختلفة؛ حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عددًا من الخبرات العلمية على يد متخصصين فيها، ومهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم، وتنفذ داخل مدارس التعليم العام.