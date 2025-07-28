النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الموهوبين بـ"التعليم" يزور برنامج موهبة بجازان

ضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية

زار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم، محمد بن يحيى حداد، اليوم الأحد، برنامج "موهبة" الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير في أبوعريش، يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان، مكي آل عيسى.

واطلع "حداد" خلال جولته التي رافقه فيها مدير البرنامج، محمد المصري، على البرنامج، ويضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية؛ كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب، والأحياء، والهندسة، وعلى المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم.

وأكد "الحداد" خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج، حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات؛ ليساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: إن البرنامج يأتي بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين، ووزارة التعليم، ويمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، مستمعًا لأبرز احتياجات الطلاب ومقترحاتهم لتحسين البرنامج مستقبلاً بما يعود بالنفع على جميع المشاركين فيه.

يذكر أن برنامج "موهبة" الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب بميادين العلوم المختلفة؛ حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عددًا من الخبرات العلمية على يد متخصصين فيها، ومهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم، وتنفذ داخل مدارس التعليم العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير الموهوبين بـ"التعليم" يزور برنامج موهبة بجازان
سبق

زار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم، محمد بن يحيى حداد، اليوم الأحد، برنامج "موهبة" الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير في أبوعريش، يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان، مكي آل عيسى.

واطلع "حداد" خلال جولته التي رافقه فيها مدير البرنامج، محمد المصري، على البرنامج، ويضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية؛ كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب، والأحياء، والهندسة، وعلى المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم.

وأكد "الحداد" خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج، حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات؛ ليساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: إن البرنامج يأتي بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين، ووزارة التعليم، ويمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، مستمعًا لأبرز احتياجات الطلاب ومقترحاتهم لتحسين البرنامج مستقبلاً بما يعود بالنفع على جميع المشاركين فيه.

يذكر أن برنامج "موهبة" الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب بميادين العلوم المختلفة؛ حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عددًا من الخبرات العلمية على يد متخصصين فيها، ومهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم، وتنفذ داخل مدارس التعليم العام.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
06:07 PM

مدير الموهوبين بـ"التعليم" يزور برنامج موهبة بجازان

ضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
35

زار المدير العام للموهوبين بوزارة التعليم، محمد بن يحيى حداد، اليوم الأحد، برنامج "موهبة" الصيفي والمقام بثانوية موسى بن نصير في أبوعريش، يرافقه مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان، مكي آل عيسى.

واطلع "حداد" خلال جولته التي رافقه فيها مدير البرنامج، محمد المصري، على البرنامج، ويضم عددًا من المسارات المهارية والتعليمية والتقنية؛ كالاختراعات، والروبوت، وعلوم الحاسب، والأحياء، والهندسة، وعلى المشاريع التي نفذها الطلاب داخل القاعات، مستمعاً لشرح من الطلاب عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع وابتكارات وعن الخبرات التي تقدم لهم.

وأكد "الحداد" خلال حديثه مع الطلاب المنتسبين للبرنامج، حرص وزارة التعليم على تقديم البرامج المفيدة للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم العلمية والتقنية والقيادية، وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات؛ ليساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: إن البرنامج يأتي بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية المرهوبين، ووزارة التعليم، ويمثل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، مستمعًا لأبرز احتياجات الطلاب ومقترحاتهم لتحسين البرنامج مستقبلاً بما يعود بالنفع على جميع المشاركين فيه.

يذكر أن برنامج "موهبة" الصيفي من البرامج الإثرائية التي تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتنمي مواهب واتجاهات الطلاب بميادين العلوم المختلفة؛ حيث يتلقى المنتسبون للبرنامج عددًا من الخبرات العلمية على يد متخصصين فيها، ومهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية لهم، وتنفذ داخل مدارس التعليم العام.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,218
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,288
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,191

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة