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"ريفربليت" الأرجنتيني يرفض طلبات "الأهلي"

صرف النظر عن التعاقد مع التشيلي "دياز"

أعلنت إدارة نادي ريفربليت الأرجنتيني، انسحابها من مفاوضاتها مع النادي الأهلي لاستعارة المدافع التشيلي باولو دياز؛ بسبب مغالاة النادي السعودي في طلباته المادية، حيث كانت إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في أن يشارك اللاعب مع فريقها في مسابقة كأس الليبرتادوريس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "redgol" التشيلية فإن إدارة النادي الأهلي اشترطت الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار نظير التخلي عن اللاعب وهو ما يعد من المستحيلات على إدارة النادي الأرجنتيني التعامل معه أو توفير مثل هذا المبلغ لصالح مدافع.

وكانت إدارة ريفربليت ترغب في استعارة اللاعب مع وضع بند الشراء في نهاية مدة التعاقد، حيث اتفق الطرفان على مبلغ 8 ملايين دولار قبل أن ترفع إدارة الأهلي طلبها إلى 10 ملايين دولار، علماً بأن مدة الإعارة ستكون موسم ونصف نظير مليون دولار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ريفربليت" الأرجنتيني يرفض طلبات "الأهلي"
سبق

أعلنت إدارة نادي ريفربليت الأرجنتيني، انسحابها من مفاوضاتها مع النادي الأهلي لاستعارة المدافع التشيلي باولو دياز؛ بسبب مغالاة النادي السعودي في طلباته المادية، حيث كانت إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في أن يشارك اللاعب مع فريقها في مسابقة كأس الليبرتادوريس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "redgol" التشيلية فإن إدارة النادي الأهلي اشترطت الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار نظير التخلي عن اللاعب وهو ما يعد من المستحيلات على إدارة النادي الأرجنتيني التعامل معه أو توفير مثل هذا المبلغ لصالح مدافع.

وكانت إدارة ريفربليت ترغب في استعارة اللاعب مع وضع بند الشراء في نهاية مدة التعاقد، حيث اتفق الطرفان على مبلغ 8 ملايين دولار قبل أن ترفع إدارة الأهلي طلبها إلى 10 ملايين دولار، علماً بأن مدة الإعارة ستكون موسم ونصف نظير مليون دولار.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
02:58 PM

"ريفربليت" الأرجنتيني يرفض طلبات "الأهلي"

صرف النظر عن التعاقد مع التشيلي "دياز"

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محمد السيّد - الرياض
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أعلنت إدارة نادي ريفربليت الأرجنتيني، انسحابها من مفاوضاتها مع النادي الأهلي لاستعارة المدافع التشيلي باولو دياز؛ بسبب مغالاة النادي السعودي في طلباته المادية، حيث كانت إدارة النادي الأرجنتيني ترغب في أن يشارك اللاعب مع فريقها في مسابقة كأس الليبرتادوريس.

وبحسب ما نقلت صحيفة "redgol" التشيلية فإن إدارة النادي الأهلي اشترطت الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار نظير التخلي عن اللاعب وهو ما يعد من المستحيلات على إدارة النادي الأرجنتيني التعامل معه أو توفير مثل هذا المبلغ لصالح مدافع.

وكانت إدارة ريفربليت ترغب في استعارة اللاعب مع وضع بند الشراء في نهاية مدة التعاقد، حيث اتفق الطرفان على مبلغ 8 ملايين دولار قبل أن ترفع إدارة الأهلي طلبها إلى 10 ملايين دولار، علماً بأن مدة الإعارة ستكون موسم ونصف نظير مليون دولار.

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