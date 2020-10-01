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جازان.. "الإسلامية" تطلق سلسلة كلمات عن المرابطين وما ينبغي تجاههم

ضمن برامجها لترسيخ اللحمة الوطنية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، اليوم، بتنظيم سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: (المرابطون على ثغورنا وما ينبغي علينا تجاههم)، يلقيها مجموعة من الدعاة في عدد من جوامع ومساجد المنطقة بعد صلاتي المغرب والعشاء.

يأتي هذا في إطار حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تبيان ما يجب على المجتمع تجاه المرابطين في الثغور من واجبات نظير دورهم البطولي الذي يقدمونه للدفاع عن الوطن.

وتنطلق الكلمات بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالله بإسكان الخارش، وجامع الحكمي بأحد المسارحة، وجامع عمر بن الخطاب بجازان، والجامع الكبير بصبيا، وجامع الفقاس بمحليه، وجامع قرية الحوراني، ومسجد المستشفى العام بالموسم، وجامع قرية الحرف، وجامع قرية البدوي، ومسجد علي عتين بالموسم، ومسجد شوقي عثمان بالموسم، وجامع قرية صلهبه، وجامع قرية الكدمي بالوسم، وجامع عثمان بن عفان بصبيا، وجامع الدرب القديم، وجامع قرية اللقية.

كما سيلقي الدعاة كلمات بعد صلاة العشاء في جامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادة، وجامع السلب بالحرث، وجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وجامع الرحمة بصبيا، والجامع الأثري بالريان، وجامع قرية الوتد، وجامع قرية المصليبة بالموسم، وجامع مروعي جعفري بساحل الجعافرة، وجامع العليا بصامطة، وجامع قرية زمزم، وجامع الموسم الجنوبي، وجامع الراجحي بصبيا، ومسجد طاهر عاتي بقرية زمزم، وجامع الدرسي بصبيا، وجامع رملان بالدرب، وجامع العين الحارة بالحرث.

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جازان.. "الإسلامية" تطلق سلسلة كلمات عن المرابطين وما ينبغي تجاههم
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، اليوم، بتنظيم سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: (المرابطون على ثغورنا وما ينبغي علينا تجاههم)، يلقيها مجموعة من الدعاة في عدد من جوامع ومساجد المنطقة بعد صلاتي المغرب والعشاء.

يأتي هذا في إطار حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تبيان ما يجب على المجتمع تجاه المرابطين في الثغور من واجبات نظير دورهم البطولي الذي يقدمونه للدفاع عن الوطن.

وتنطلق الكلمات بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالله بإسكان الخارش، وجامع الحكمي بأحد المسارحة، وجامع عمر بن الخطاب بجازان، والجامع الكبير بصبيا، وجامع الفقاس بمحليه، وجامع قرية الحوراني، ومسجد المستشفى العام بالموسم، وجامع قرية الحرف، وجامع قرية البدوي، ومسجد علي عتين بالموسم، ومسجد شوقي عثمان بالموسم، وجامع قرية صلهبه، وجامع قرية الكدمي بالوسم، وجامع عثمان بن عفان بصبيا، وجامع الدرب القديم، وجامع قرية اللقية.

كما سيلقي الدعاة كلمات بعد صلاة العشاء في جامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادة، وجامع السلب بالحرث، وجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وجامع الرحمة بصبيا، والجامع الأثري بالريان، وجامع قرية الوتد، وجامع قرية المصليبة بالموسم، وجامع مروعي جعفري بساحل الجعافرة، وجامع العليا بصامطة، وجامع قرية زمزم، وجامع الموسم الجنوبي، وجامع الراجحي بصبيا، ومسجد طاهر عاتي بقرية زمزم، وجامع الدرسي بصبيا، وجامع رملان بالدرب، وجامع العين الحارة بالحرث.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
07:17 PM

جازان.. "الإسلامية" تطلق سلسلة كلمات عن المرابطين وما ينبغي تجاههم

ضمن برامجها لترسيخ اللحمة الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، اليوم، بتنظيم سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان: (المرابطون على ثغورنا وما ينبغي علينا تجاههم)، يلقيها مجموعة من الدعاة في عدد من جوامع ومساجد المنطقة بعد صلاتي المغرب والعشاء.

يأتي هذا في إطار حرص ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تبيان ما يجب على المجتمع تجاه المرابطين في الثغور من واجبات نظير دورهم البطولي الذي يقدمونه للدفاع عن الوطن.

وتنطلق الكلمات بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالله بإسكان الخارش، وجامع الحكمي بأحد المسارحة، وجامع عمر بن الخطاب بجازان، والجامع الكبير بصبيا، وجامع الفقاس بمحليه، وجامع قرية الحوراني، ومسجد المستشفى العام بالموسم، وجامع قرية الحرف، وجامع قرية البدوي، ومسجد علي عتين بالموسم، ومسجد شوقي عثمان بالموسم، وجامع قرية صلهبه، وجامع قرية الكدمي بالوسم، وجامع عثمان بن عفان بصبيا، وجامع الدرب القديم، وجامع قرية اللقية.

كما سيلقي الدعاة كلمات بعد صلاة العشاء في جامع أبو بكر الصديق بإسكان رمادة، وجامع السلب بالحرث، وجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وجامع الرحمة بصبيا، والجامع الأثري بالريان، وجامع قرية الوتد، وجامع قرية المصليبة بالموسم، وجامع مروعي جعفري بساحل الجعافرة، وجامع العليا بصامطة، وجامع قرية زمزم، وجامع الموسم الجنوبي، وجامع الراجحي بصبيا، ومسجد طاهر عاتي بقرية زمزم، وجامع الدرسي بصبيا، وجامع رملان بالدرب، وجامع العين الحارة بالحرث.

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