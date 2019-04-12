النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

"السبر" يشيد بدور الممارسين الصحيّين في جميع التخصصات الطبية

قال إنهم بعد الله خطّ الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا

أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بالممارسين الصحيين في جميع التخصصات الطبية من أطباء وطوارئ وممرضين ومسعفين وطواقم إدارية وطبية وفنية.

وقال إنهم يقومون بواجب عظيم ودور جليل، وهم بعد الله تعالى وحفظه، خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا ومحاصرته، ودرء مخاطره عن البلاد والعباد، وفق توجيهات ولاة الأمر أيدهم الله.

وأضاف "السبر": "نحسبهم أنهم في رباط إذا احتسبوا وأخلصوا النية، وهم كذلك نحسبهم والله حسيبهم في عمل دؤوب وسعي حثيث لإنقاذ الأرواح وحفظ النفوس ومتابعة العمل ليل نهار، فضلًا عن بعدهم عن أهليهم وبيوتهم.

وتابع: إن "حالهم مثل الجنود على الثغور والحدود، مع ما يعانونه من خطورة انتقال العدوى لأنفسهم ولأهليهم، ومع ذلك ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والوفاء وتحمل المسؤولية، وأبرزوا الجانب المشرق للطبيب السعودي المخلص لدينه ووطنه، ناهيك عمّن يعملون في الخارج وتطوّعوا في مساعدة الدول من خلال عملهم ودراستهم".

وسأل الله أن يمدّهم بعونه وقوته يحفظهم بحفظه، ويجزيهم عنّا خير الجزاء.

وشكر "السبر" وزارة الصحة على الجهود التي تقدمها لترسيخ ‏التوعية الصحية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال البيانات الرسمية اليومية وشفافية المعلومات وحسن التعاطي مع الحدث والمجتمع وتوحيد مصادر التلقي الرسمية والمعتمدة ما بعث الطمأنية والفأل بزوال هذه العارض الطاريء -بإذن الله - ثم بتعاون الجميع وامتثالهم للتعليمات والإرشادات والحد من التجمعات والخروج إلا لضرورة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السبر" يشيد بدور الممارسين الصحيّين في جميع التخصصات الطبية
سبق

أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بالممارسين الصحيين في جميع التخصصات الطبية من أطباء وطوارئ وممرضين ومسعفين وطواقم إدارية وطبية وفنية.

وقال إنهم يقومون بواجب عظيم ودور جليل، وهم بعد الله تعالى وحفظه، خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا ومحاصرته، ودرء مخاطره عن البلاد والعباد، وفق توجيهات ولاة الأمر أيدهم الله.

وأضاف "السبر": "نحسبهم أنهم في رباط إذا احتسبوا وأخلصوا النية، وهم كذلك نحسبهم والله حسيبهم في عمل دؤوب وسعي حثيث لإنقاذ الأرواح وحفظ النفوس ومتابعة العمل ليل نهار، فضلًا عن بعدهم عن أهليهم وبيوتهم.

وتابع: إن "حالهم مثل الجنود على الثغور والحدود، مع ما يعانونه من خطورة انتقال العدوى لأنفسهم ولأهليهم، ومع ذلك ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والوفاء وتحمل المسؤولية، وأبرزوا الجانب المشرق للطبيب السعودي المخلص لدينه ووطنه، ناهيك عمّن يعملون في الخارج وتطوّعوا في مساعدة الدول من خلال عملهم ودراستهم".

وسأل الله أن يمدّهم بعونه وقوته يحفظهم بحفظه، ويجزيهم عنّا خير الجزاء.

وشكر "السبر" وزارة الصحة على الجهود التي تقدمها لترسيخ ‏التوعية الصحية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال البيانات الرسمية اليومية وشفافية المعلومات وحسن التعاطي مع الحدث والمجتمع وتوحيد مصادر التلقي الرسمية والمعتمدة ما بعث الطمأنية والفأل بزوال هذه العارض الطاريء -بإذن الله - ثم بتعاون الجميع وامتثالهم للتعليمات والإرشادات والحد من التجمعات والخروج إلا لضرورة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:11 PM

"السبر" يشيد بدور الممارسين الصحيّين في جميع التخصصات الطبية

قال إنهم بعد الله خطّ الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
208

أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بالممارسين الصحيين في جميع التخصصات الطبية من أطباء وطوارئ وممرضين ومسعفين وطواقم إدارية وطبية وفنية.

وقال إنهم يقومون بواجب عظيم ودور جليل، وهم بعد الله تعالى وحفظه، خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا ومحاصرته، ودرء مخاطره عن البلاد والعباد، وفق توجيهات ولاة الأمر أيدهم الله.

وأضاف "السبر": "نحسبهم أنهم في رباط إذا احتسبوا وأخلصوا النية، وهم كذلك نحسبهم والله حسيبهم في عمل دؤوب وسعي حثيث لإنقاذ الأرواح وحفظ النفوس ومتابعة العمل ليل نهار، فضلًا عن بعدهم عن أهليهم وبيوتهم.

وتابع: إن "حالهم مثل الجنود على الثغور والحدود، مع ما يعانونه من خطورة انتقال العدوى لأنفسهم ولأهليهم، ومع ذلك ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والوفاء وتحمل المسؤولية، وأبرزوا الجانب المشرق للطبيب السعودي المخلص لدينه ووطنه، ناهيك عمّن يعملون في الخارج وتطوّعوا في مساعدة الدول من خلال عملهم ودراستهم".

وسأل الله أن يمدّهم بعونه وقوته يحفظهم بحفظه، ويجزيهم عنّا خير الجزاء.

وشكر "السبر" وزارة الصحة على الجهود التي تقدمها لترسيخ ‏التوعية الصحية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال البيانات الرسمية اليومية وشفافية المعلومات وحسن التعاطي مع الحدث والمجتمع وتوحيد مصادر التلقي الرسمية والمعتمدة ما بعث الطمأنية والفأل بزوال هذه العارض الطاريء -بإذن الله - ثم بتعاون الجميع وامتثالهم للتعليمات والإرشادات والحد من التجمعات والخروج إلا لضرورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,938
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة