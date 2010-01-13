النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2978 خلال الـ24 ساعة الماضية

قتل وعذّب آلاف السوريين .. القضاء الألماني يحكم بالمؤبد على ضابط في "نظام الأسد"

أول محاكمة في العالم محورها الفظائع المرتكبة خلال الثورة

أصدر القضاء الألماني، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا)، بأن السوري أنور رسلان (58 عامًا) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012، وهذا المركز أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب" في دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

والحكم على "رسلان" هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير 2021.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في سوريا، هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة في العالم محورها فظائع متهم بارتكابها نظام بشار الأسد سعى عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها.

ويتحرك القضاء في ألمانيا ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين، وتستهدف الدعاوى القضائية النظام السوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قتل وعذّب آلاف السوريين .. القضاء الألماني يحكم بالمؤبد على ضابط في "نظام الأسد"
سبق

أصدر القضاء الألماني، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا)، بأن السوري أنور رسلان (58 عامًا) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012، وهذا المركز أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب" في دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

والحكم على "رسلان" هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير 2021.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في سوريا، هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة في العالم محورها فظائع متهم بارتكابها نظام بشار الأسد سعى عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها.

ويتحرك القضاء في ألمانيا ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين، وتستهدف الدعاوى القضائية النظام السوري.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
02:36 PM

قتل وعذّب آلاف السوريين .. القضاء الألماني يحكم بالمؤبد على ضابط في "نظام الأسد"

أول محاكمة في العالم محورها الفظائع المرتكبة خلال الثورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,103

أصدر القضاء الألماني، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا)، بأن السوري أنور رسلان (58 عامًا) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012، وهذا المركز أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب" في دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

والحكم على "رسلان" هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير 2021.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في سوريا، هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة في العالم محورها فظائع متهم بارتكابها نظام بشار الأسد سعى عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها.

ويتحرك القضاء في ألمانيا ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين، وتستهدف الدعاوى القضائية النظام السوري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة