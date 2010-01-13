قتل وعذّب آلاف السوريين .. القضاء الألماني يحكم بالمؤبد على ضابط في "نظام الأسد"

أول محاكمة في العالم محورها الفظائع المرتكبة خلال الثورة

أصدر القضاء الألماني، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس (غرب ألمانيا)، بأن السوري أنور رسلان (58 عامًا) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012، وهذا المركز أشير إليه على أنه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 251 والمعروف باسم "أمن الدولة - فرع الخطيب" في دمشق، وفقاً لـ"فرانس 24".

والحكم على "رسلان" هو ثاني حكم يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير 2021.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الانتفاضة في سوريا، هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة في العالم محورها فظائع متهم بارتكابها نظام بشار الأسد سعى عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها.

ويتحرك القضاء في ألمانيا ضد تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وإفادات فارين، وتستهدف الدعاوى القضائية النظام السوري.