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"صم الشرقية" الأول على المملكة في تنس الطاولة فئة الزوجي

الباحص: إنجاز يصبّ في أهداف استراتيجية النادي التطويرية

‏حقّق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لرياضة الصمّ واختتمت بمدينة الرياض أمس.

ورفع رئيس نادي الصمّ في المنطقة الشرقية سعيد الباحص، التهنئة للرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة تحقيق النادي المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، مقدمًا في ذات السياق شكر أعضاء المجلس والجهاز الإداري والفني واللاعبين لهما، على ما يجده النادي من اهتمام ومتابعة كان نتاجه هذا الفوز الكبير الذي حقّقه الفريق في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وثمّن الباحص الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها النادي من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أثمرت حقيقة في تطوير منظومة الرياضة السعودية في مختلف الألعاب؛ مما جعلها تتبوّأ مكانة رفيعة فنيًّا ومهاريًّا في مختلف المنافسات.

وأكّد الباحص أن التتويج للنادي جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثّف حقّق من خلاله النادي المركز الأول في بطولة تنس الطاولة في فئة زوجي وتحقيق المركز الثاني في فئة فردي.

واعتبر أن تحقيق النادي لهذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدًا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة، مقدمًا في السياق نفسه الشكر لمدرّب الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا في إعداده، وكذلك كافة أعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني؛ لما بذلوه من جهود مضاعفة كانت نتيجتها هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لهذا الإنجاز النوعي يصبّ فعلًا في أهداف استراتيجية النادي التطويرية التي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، قائلًا: إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متّسقة مع خطته في توظيف فعالياته المتعددة التي شرع في تنفيذها مؤخرًا في عدة محاور رئيسة؛ منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.

نادي الصم بالمنطقة الشرقية بطولة المملكة في تنس الطاولة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صم الشرقية" الأول على المملكة في تنس الطاولة فئة الزوجي
سبق

‏حقّق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لرياضة الصمّ واختتمت بمدينة الرياض أمس.

ورفع رئيس نادي الصمّ في المنطقة الشرقية سعيد الباحص، التهنئة للرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة تحقيق النادي المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، مقدمًا في ذات السياق شكر أعضاء المجلس والجهاز الإداري والفني واللاعبين لهما، على ما يجده النادي من اهتمام ومتابعة كان نتاجه هذا الفوز الكبير الذي حقّقه الفريق في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وثمّن الباحص الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها النادي من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أثمرت حقيقة في تطوير منظومة الرياضة السعودية في مختلف الألعاب؛ مما جعلها تتبوّأ مكانة رفيعة فنيًّا ومهاريًّا في مختلف المنافسات.

وأكّد الباحص أن التتويج للنادي جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثّف حقّق من خلاله النادي المركز الأول في بطولة تنس الطاولة في فئة زوجي وتحقيق المركز الثاني في فئة فردي.

واعتبر أن تحقيق النادي لهذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدًا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة، مقدمًا في السياق نفسه الشكر لمدرّب الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا في إعداده، وكذلك كافة أعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني؛ لما بذلوه من جهود مضاعفة كانت نتيجتها هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لهذا الإنجاز النوعي يصبّ فعلًا في أهداف استراتيجية النادي التطويرية التي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، قائلًا: إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متّسقة مع خطته في توظيف فعالياته المتعددة التي شرع في تنفيذها مؤخرًا في عدة محاور رئيسة؛ منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:27 PM

"صم الشرقية" الأول على المملكة في تنس الطاولة فئة الزوجي

الباحص: إنجاز يصبّ في أهداف استراتيجية النادي التطويرية

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عبدالله السالم - الدمام
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‏حقّق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لرياضة الصمّ واختتمت بمدينة الرياض أمس.

ورفع رئيس نادي الصمّ في المنطقة الشرقية سعيد الباحص، التهنئة للرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمناسبة تحقيق النادي المركز الأول في بطولة المملكة في تنس الطاولة، مقدمًا في ذات السياق شكر أعضاء المجلس والجهاز الإداري والفني واللاعبين لهما، على ما يجده النادي من اهتمام ومتابعة كان نتاجه هذا الفوز الكبير الذي حقّقه الفريق في أولى منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وثمّن الباحص الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها النادي من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي أثمرت حقيقة في تطوير منظومة الرياضة السعودية في مختلف الألعاب؛ مما جعلها تتبوّأ مكانة رفيعة فنيًّا ومهاريًّا في مختلف المنافسات.

وأكّد الباحص أن التتويج للنادي جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثّف حقّق من خلاله النادي المركز الأول في بطولة تنس الطاولة في فئة زوجي وتحقيق المركز الثاني في فئة فردي.

واعتبر أن تحقيق النادي لهذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدًا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة، مقدمًا في السياق نفسه الشكر لمدرّب الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا في إعداده، وكذلك كافة أعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني؛ لما بذلوه من جهود مضاعفة كانت نتيجتها هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لهذا الإنجاز النوعي يصبّ فعلًا في أهداف استراتيجية النادي التطويرية التي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، قائلًا: إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متّسقة مع خطته في توظيف فعالياته المتعددة التي شرع في تنفيذها مؤخرًا في عدة محاور رئيسة؛ منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.

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