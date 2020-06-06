كورونا في تشيلي والبيرو.. تسجيل إصابات جديدة ووفيات إضافية

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 1448 بعد تسجيل 92 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي حصيلة يومية قياسية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد بتسجيل 4207 حالات إصابة إضافية بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 122 ألفًا و499 منذ بداية الجائحة.

وأضافت أن 1521 مصابًا بالفيروس يرقدون في وحدات العناية المركزة بينهم 337 شخصًا في حالة حرجة.

وتتصدر سانتياغو مناطق البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ99066، تليها، على الخصوص، فالبارايسو (4266)، وتاراباكا (2965) وأنتوفاغاستا (2924) وبيوبيو (2379) ولاأراوكانيا (2288) ونيوبلي (1429) وماغايانيس (1072).

البيرو

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، الجمعة، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 5162 بعد إحصاء 131 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضًا خلال يوم واحد إحصاء 4202 إصابة إضافية ليصل إجمالي الإصابات إلى 187 ألفًا و400 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد.

وأضافت أن 9198 مصابًا بالفيروس يرقدون في المستشفيات من ضمنهم 1041 بوحدات العناية المركزة.

ووصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء نحو 80 ألف شخص بعد تسجيل تعافي حوالي 3000 مصاب خلال الساعات الماضية.